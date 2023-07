“Es una señora latina”: la misteriosa identidad del ganador del histórico premio de US$1.000 millones de Powerball

Pese al alboroto generado por este millonario premio, el cual se convirtió en el séptimo más alto en la historia de la lotería en Estados Unidos, hasta el momento no se ha revelado la identidad del afortunado ganador.

Sin embargo, el pasado jueves 20 de julio se dio un posible indicio de la identidad del afortunado ganador luego de que una mujer llegara a Las Palmitas Mini Market para agradecer a los dueños por supuestamente haberle vendido el boleto premiado.

“Ella llegó aquí y gritó…Ella abrazó a gente en el negocio y luego corrió. Ella alegó que era la ganadora del Powerball”, aseguró un reportero del canal KTLA 5 News.

Lea también: Powerball y Mega Millions: cuáles son los 10 estados en los que las personas reciben menos dinero si ganan el premio mayor

Los dueños de este negocio, quienes fueron identificados como Nabor Herrera, mexicano de nacimiento, y María Leticia Menjivar, de origen salvadoreño, consideran que la persona ganadora del premio de Powerball es latina.

📰NEWS: The $1.08 BILLION #Powerball jackpot was won by a ticket holder in 📍#Californiahttps://t.co/s93YvrMekP pic.twitter.com/2j3Ci8wkkU

— Powerball USA (@PowerballUSA) July 20, 2023