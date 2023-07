Powerball: cuáles son los estados con más ganadores del premio mayor de la lotería americana

Los números ganadores del último sorteo fueron: 07, 23, 24, 32, 43 y el Powerball del 18.

Sin embargo, nadie acertó esta combinación numérica por lo que este lunes 10 de julio habrá un nuevo sorteo para conocer al afortunado ganador de esta millonaria cifra.

El actual pozo de la lotería Powerball despertó el interés de millones de personas e hizo que muchas se preguntaran sobre los estados en los que más veces se ha ganado el premio mayor de este sorteo.

El estado con la mayor suerte en la lotería Powerball es Indiana debido a que, hasta la fecha, 39 personas se han llevado el premio mayor de este sorteo en los últimos 30 años, según información de Jackpocket.

Missouri es el segundo estado más ganador en la historia de Powerball, ya que 31 personas han ganado el premio mayor; sin embargo, nadie lo hace desde el pasado 3 de agosto de 2022.

Tonight's #Powerball numbers are in! Check if you've won a prize ➡️ https://t.co/QtIyBHyi2x pic.twitter.com/3oTqpVeJnO

— Powerball USA (@PowerballUSA) July 9, 2023