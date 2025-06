ICE detiene a más de 100 migrantes en Nebraska; 22 son guatemaltecos

Al menos 22 guatemaltecos fueron detenidos durante redadas del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en Omaha, Nebraska, donde los agentes ingresaron en una procesadora de alimentos y se llevaron a más de 100 migrantes, informaron fuentes oficiales.

Medios locales informaron que 97 personas fueron arrestadas el martes pasado en una planta procesadora de carne, y más de una decena en una proveedora de lácteos, en Omaha, Nebraska.

Detallan que los detenidos fueron trasladados a una cárcel en otra ciudad.

El Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex) confirmó que 22 connacionales fueron aprehendidos durante el operativo de ICE en una procesadora de alimentos en Omaha y que el Consulado de Guatemala en Nebraska da seguimiento a los casos.

La Red Consular informa que, además de estos 22 migrantes guatemaltecos, también se brinda asistencia a 28 connacionales detenidos en los operativos del pasado 6 de junio en Los Ángeles; 11 guatemaltecos aprehendidos en Chamblee, Georgia, en un operativo del 28 de mayo; y 5 connacionales detenidos en Charlotte, Carolina del Norte, trasladados al Centro de Detención Stewart, en el sur de Georgia.

Se informó que solo uno de ellos pidió hablar con el Consulado de Atlanta y fue atendido por el área de Asistencia y Protección.

Además, aún no se confirman las nacionalidades de los migrantes detenidos en un operativo en Home Depot y una gasolinera de Canton, el 6 de junio pasado.

También está pendiente confirmar la nacionalidad de 6 detenidos en una manifestación en el condado de Brookhaven, Nueva York, el 10 de junio. Es importante que los connacionales pidan asistencia a los consulados para poder dar seguimiento a cada caso y brindarles asesoría legal migratoria gratuita por medio de la Red Consular, refiere el Minex.

ICE agents targeted dozens of suspected undocumented migrants at a large meat packing facility where they work in Omaha, Nebraska on Tuesday. The agency says it's the state's largest worksite immigration roundup in President Trump's second term. pic.twitter.com/8vdmpmr0PI