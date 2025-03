Ocho horas encadenadas de pies y manos: denuncian condiciones inhumanas en cárcel migratoria de Miami

Cientos de personas protestaron este sábado frente a las instalaciones de un centro de detención de inmigrantes en Miami, después de que se conocieran múltiples denuncias sobre condiciones inhumanas y supuestos abusos a mujeres bajo custodia en esta cárcel destinada solo a hombres.



Los manifestantes se reunieron frente al Krome North Detention Center para exigir una rendición de cuentas al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) sobre la situación de los inmigrantes detenidos en esta cárcel, que ha registrado la muerte de dos extranjeros bajo su custodia en lo que va de 2025.



El enojo de activistas y del público en general aumentó después que se conociera esta semana un reportaje del periódico USA Today, que citaba las denuncias bajo anonimato de cuatro mujeres que detallaron las supuestas condiciones deplorables. Una de ellas calificó al centro como “un infierno”.



Las inmigrantes aseguraron que viven en condiciones insalubres y de hacinamiento, falta de acceso al baño y ducha.





Además, ante la falta de espacio, ICE habría mantenido hasta por ocho horas a las detenidas encadenadas de pies y manos, en los buses que fueron trasladadas al centro.



Los guardias de la cárcel también habrían hecho correr hacia su celda a las mujeres mientras los detenidos las observaban.



En declaraciones citadas por CBS, ICE aclaró que si bien el centro Krome alberga exclusivamente a hombres, no es raro que las mujeres detenidas sean recluidas allí mientras son procesadas, esperan su traslado a una cárcel para mujeres o su vuelo de deportación.



“Las mujeres detenidas no son recluidas en la población general, por lo que los hombres detenidos no tienen acceso a ellas", añadió la agencia migratoria a la televisora.



El centro Krome se puso en la mira de los activistas este año después que se reportara la muerte del hondureño Genry Donaldo Ruiz-Guillén, de 29 años, el pasado 23 de enero; y del ucraniano Maksym Chernyak, de 44 años, que falleció el 20 de febrero.



Ambos migrantes fueron trasladados a hospitales después de estar detenidos en esta cárcel.



Los manifestantes exigieron una investigación y el cierre de este centro de detención.



La Administración del presidente Donald Trump ha aumentado el número de inmigrantes bajo custodia del ICE y ha pedido al Congreso más fondos para aumentar el número de cárceles para los inmigrantes.

In Miami, Florida, Krome detention center, these people are being detained. They’re not being allowed calls and are being heavily mistreated. There are people there that have been there for 30+ and not being processed.



