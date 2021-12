250 de los mejores cursos online de todos los tiempos

Los cursos MOOC (Massive Open Online Course) son cursos en línea abiertos y masivos, para ser impartidos a un gran número de alumnos simultáneamente y gratuitos; están sustentados en una filosofía de la democratización del conocimiento. Las principales plataformas educativas que ofrecen cursos de las universidades más prestigiosas a nivel mundial son Coursera con 97 millones de estudiantes, edX con 42 millones, Future Learn con 17 millones y Swayam con 22 millones. Para finales del 2021 19,400 cursos fueron ofrecidos por 950 universidades a nivel mundial.

6 cursos online de Universidad Galileo entre 250 de los mejores cursos a nivel mundial de todos los tiempos, según Class Central. Samuel Reyes Gómez

Class Central es uno de los buscadores más grandes del mundo para la oferta de cursos digitales. El buscador hoy día permite elegir el curso de interés del estudiante dentro de cerca de 50,000 cursos ofrecidos en todo el mundo. Recientemente, este buscador publicó el prestigioso Ranking de los 250 mejores cursos de todos los tiempos. Seis cursos online de Universidad Galileo aparecieron en él. Esto la ubica al nivel de las universidades de Princetón, University of Groningen y de University of Cape Town, quienes también ranquearon con seis cursos cada una. Arriba de Universidad Galileo en este ranking se encuentran: Penn, University of Sheffield y Hong Kong University of Sciencie and Technology con nueve cursos, University of Leeds y Universitat Politécnica de Valencia con ocho cursos y University of Maryland y Stanford University con siete cursos, por lo que Universidad Galileo se ubica en el top 10 de las universidades que presentan los mejores cursos online a nivel mundial.

Galileo ofrece los cursos dentro de la plataforma edX, la que sirve cursos de 160 Universidades de las mejores en todo el mundo entre ella MIT, Harvard y UC Berkeley, así como de empresas especializadas en el campo tecnológico como Microsoft, IBM, Amazon Web Service y the World Wide Web Consortium (W3C). Su oferta educativa permite por un costo competitivo certificar cursos, certificados profesionales en algunas áreas de interés, programas de Micro Bachelors, programas de Micromaster y Programas con grado de Maestría, lo que da un plus a sus estudiantes, al permitir mostrar ante sus posibles empleadores en forma certificada las competencias adquiridas. Los seis cursos destacados son: a) Marketing Digital: Content & Community Manager. Enseña a crear estrategias de marketing de contenidos y domina Facebook, Instagram, YouTube, Twitter y más. b) Análisis estadístico con Excel. En este curso, el estudiante adquiere conocimientos fundamentales de estadística para el análisis de datos, tanto a nivel personal como empresarial (curso ofrecido por el autor de este artículo). c) Herramientas de la Inteligencia de Negocios. El contenido de este curso aborda el proceso de extraer y transformar data para generar insumos y tomar decisiones, con el uso de software, herramientas y sistemas de apoyo. d) Estadística aplicada a los Negocios. El curso enseña acerca del uso de la estadística descriptiva e inferencial en los negocios, para tomar decisiones con ayuda de estimadores, análisis regresional y más. e) Bioseguridad y equipo de protección para la prevención de covid-19. Este curso enseña sobre la aplicación de las normas internacionales de bioseguridad que garantizan un entorno laboral seguro, seleccionando y usando correctamente el equipo de protección personal y f) Almacenamiento de energía. Aborda el tema de que los sistemas de energía están evolucionando a un ritmo acelerado. Los sistemas distribuidos de energía renovable de pequeña, mediana y gran escala son cada vez más comunes.

Recientemente Universidad Galileo celebró el llegar a “Un millón de estudiantes” atendidos dentro de la plataforma. Fue la primera en Latinoamérica en ofrecer cursos en línea en edX, su oferta actual es de 37 cursos. Este acontecimiento pone el nombre de Guatemala en la élite de la educación online.