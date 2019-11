60 años del CEES

El pasado lunes, 18 de noviembre, se celebró el 60 aniversario del CEES (Centro de Estudios Económico-Sociales). Parece mentira cómo pasa de rápido el tiempo. Hace 30 años comencé a participar regularmente en este Think Tank (www.cees.org.gt) que se dedica al estudio, defensa y difusión de las ideas de la libertad, y apenas siento que fue ayer.

Por la libertad individual de producir, consumir, intercambiar y servir sin coerción ni privilegios. Ramón Parellada C.

Eran tiempos difíciles. El mundo entero estaba sumido en una guerra ideológica. La famosa Guerra Fría era intensa, con una Europa dividida ideológicamente. Cuba había caído en manos del comunismo castrista. La izquierda amenazaba con ocupar más espacios políticos y comenzar movimientos revolucionarios comunistas en varias partes de Latinoamérica. En Guatemala se iniciaba el conflicto armado interno. En Colombia comenzaría cuatro años después. La tendencia económica en Latinoamérica era la del estructuralismo, con sus economías cerradas, al igual que ocurría en el mundo entero, con su proteccionismo creciente. Economías cerradas y de privilegios que encarecían los productos y servicios que la gente requería, empobreciéndolos y eliminando oportunidades de trabajo en otros lados.

El doctor Manuel F. Ayau Cordón, que había regresado de estudiar en Estados Unidos y Canadá, encontró una Guatemala de mucha pobreza y falta de oportunidades. Se cuestionó: ¿Por qué en Estados Unidos podía encontrar rápidamente buenos puestos de trabajo, mientras que en Guatemala no? Como no tenía la respuesta, decidió comenzar a estudiar el problema y decidió estudiar Economía. Pero no le convencía lo que se enseñaba en ese entonces, pues lo que aprendía en las universidades eran las teorías del desarrollo y keynesianismo. Así que decidió, allá por el año 1958, con un grupo de amigos, juntarse semanalmente para estudiar y entender cómo es que se lograba hacer más próspera y rica a una sociedad. Pronto entendieron que se lograría a base de más libertad y menos coerción. Así surgió el CEES, que se formalizó el 18 de noviembre de 1959.

El primer consejo directivo del CEES estuvo conformado por personas que tenían la preocupación de hacer algo por la libertad y por una mayor prosperidad de Guatemala. Ellos fueron el Dr. Ayau, Antonio Aycinena, el Dr. Imrich Fischmann, el ingeniero Ernesto Rodríguez Briones, Enrique Matheu Palomo, Enrique García Salas y Alejandro Arenales C.

Poco a poco comenzaron a entender y divulgar lo que consideraban que haría a Guatemala volverse un país rico. Una economía abierta, sin aranceles ni proteccionismo, un sistema económico de libre mercado, sin permisos ni monopolios estatales, un Estado de Derecho verdadero, un sistema impositivo sencillo, universal, que no afectara la capitalización ni las inversiones de capital y que fuera lo más neutro posible, y flexibilidad laboral permitiendo a los trabajadores poder contratarse libremente, entre muchas otras cosas.

Todas estas ideas se comenzaron a difundir mediante un folleto, Tópicos de Actualidad. El primer folleto se publicó el 1 de diciembre de 1959 y fue tomado de una conferencia pronunciada por el señor Alberto Benegas Lynch, el 11 de septiembre de 1958, en la Academia Nacional de Economía, en la ciudad de Montevideo. El título de esa conferencia y a la vez del folleto fue Democracia y Libertad.

Aún falta mucho por hacer, pero en el CEES seguimos con el mismo entusiasmo de sus fundadores, defendiendo su misión, que quedó plasmada en el lema que aún se utiliza: “Por la libertad individual de producir, consumir, intercambiar y servir sin coerción ni privilegios”.