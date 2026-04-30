Liberal sin neo

Academia y política

El profesor no debe usar el aula como púlpito político.

En el contexto guatemalteco, la participación de decanos en comisiones de postulación ilustra con nitidez ese cruce de planos que Max Weber aconsejaba mantener separados. El académico deja de ser evaluador de argumentos para convertirse en actor dentro de procesos donde operan incentivos políticos, lealtades y cálculos estratégicos. Con la luz de James Buchanan, no es necesario suponer mala fe; basta con reconocer que la estructura misma de las comisiones —diseño de reglas, negociaciones internas, costos de disenso— puede empujar a los participantes a comportamientos alineados con intereses contingentes. El riesgo es doble; que la universidad proyecte una apariencia de aval técnico a decisiones esencialmente políticas, y que hacia adentro esa experiencia retroalimente la politización del espacio académico.

Una apariencia de aval técnico a decisiones esencialmente políticas.

Conviene distinguir qué tipo de comisión y qué rol desempeña el académico. Hay diferencia entre integrar un panel técnico que evalúa evidencia con conocimiento y sentarse en un órgano que negocia decisiones entre actores con intereses. En el primer caso, el académico aporta método; delimita preguntas, evalúa calidad de datos y revela incertidumbre. En el segundo, entra en el terreno de la transacción política; prioriza, cede y elige entre alternativas inaceptables. Ese tránsito cambia los incentivos y el lenguaje. La duda, que en la academia es virtud, en la política suele percibirse como debilidad.

La relación entre academia y política siempre ha sido tensa y ambigua; por una parte, la búsqueda de la verdad, transmisión del conocimiento y preparación para la vida y, por otra, la tentación de convertir el conocimiento en instrumento de poder. Esa tensión es antigua, pero hoy aparece más visible, explícita y celebrada.

El punto de partida clásico sigue siendo Max Weber, que, en su conferencia La ciencia como vocación (1917), trazó una línea clara; el profesor no debe usar el aula como púlpito político. No porque la política sea irrelevante, sino porque la asimetría entre profesor y estudiante convierte la cátedra en un espacio vulnerable a la imposición. La tarea del académico es clarificar conceptos, ordenar argumentos y exponer consecuencias. Para Weber, la universidad es un laboratorio de lucidez, no una fábrica de adhesiones políticas.

En respuesta al intenso activismo en universidades en la década de 1960, la Universidad de Chicago publicó el Informe Kalven (1967), que articula el principio de neutralidad institucional en asuntos políticos y temas sociales. Las instituciones académicas deben evitar alinearse con agendas contingentes y rehuir convertirse en actores políticos. Peter Levine explora la idea de “neutralidad institucional” no como indiferencia moral, sino como condición para el pluralismo genuino. La universidad puede no ser neutral en sus valores institucionales básicos, pero sí se esperaría que lo fuera frente a agendas políticas contingentes. La distinción es sutil, pero crucial.

Hayek advirtió que los intelectuales funcionan como intermediarios de ideas, amplificando ciertas visiones del mundo antes de que estas permeen la política. Nada de esto exige aislar a la academia de la vida pública. Más bien exige preservar las condiciones que hacen creíble su contribución; la universidad pierde su función cuando abandona la disciplina que separa el esclarecimiento de la militancia. Sin esa disciplina se erosiona la confianza en la academia como árbitro intelectual y se pierde una función valiosa, que no es liderar causas del momento, sino iluminar problemas con una luz que no dependa de quién ostenta el poder.