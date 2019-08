Acuerdo para trabajos agrícolas

Todo este asunto del acuerdo de asilo como le llama el gobierno de Guatemala o acuerdo de tercer país seguro como lo llamó Estados Unidos ha generado una serie de reacciones en favor y en contra. Sea como sea, nos guste o no, pienso que Guatemala no tenía más remedio que firmarlo.

Estados Unidos ya presionó a China, Canadá, México y otros países más ricos y grandes que Guatemala. Todos cedieron en algún momento o están negociando, pero al final van a ceder. Guatemala no tenía opción. No voy a entrar a discutir lo que implica este acuerdo porque hay muchas versiones y al final aún no sé lo que implica. Tampoco puedo comentar algo que todavía tiene una serie de anexos que están por redactarse y completarse.

A raíz de este acuerdo y creo que, como parte de las negociaciones, Estados Unidos firmó otro acuerdo que se llama “Acuerdo entre la República de Guatemala y los Estados Unidos de América sobre un programa de trabajadores agrícolas temporales”. En pocas palabras, un acuerdo de visas temporales para trabajadores agrícolas.

Y aunque es una pena que solo fuera para trabajadores agrícolas es un paso enorme y positivo para el país. Lo es porque este acuerdo es ilimitado en cuanto a la cantidad de trabajadores que puedan ir a Estados Unidos. Me atrevo a decir que este es uno de los acuerdos más importantes en cuanto a resolver el problema de inmigrantes ilegales.

Siempre he dicho que el problema de la inmigración ocurre principalmente por razones económicas. Al no existir las oportunidades de mejora de nivel de vida para los guatemaltecos, muchos optan por ir a Estados Unidos a buscarlas.

Como Estados Unidos tiene tan limitadas las visas, la gran mayoría opta por ir en forma ilegal. Con este acuerdo, se abren oportunidades de trabajo para aquellos campesinos que saben trabajar la tierra y los cultivos, que necesitan un mejor empleo y que podrán ir a ese país legalmente, a un menor costo, sin peligros y sin ser explotados.

Esto libera la presión contra la inmigración ilegal temporalmente. Guatemala debe seguir buscando la forma de generar esas oportunidades que nuestros políticos han impedido en cierto sentido con tantas regulaciones, permisos, complicado sistema impositivo y corrupción. Para muestra un botón: Los magistrados de la Corte de Constitucionalidad han sido, en los últimos años, los principales enemigos de los trabajadores y de las inversiones extranjeras, al suspender operaciones industriales que ya habían cumplido con todos sus compromisos legales, por interpretar arbitrariamente un convenio que jamás pretendió detener una operación en funcionamiento. Estos magistrados han saboteado el crecimiento económico del país que es la única y verdadera forma de lograr mejorar el nivel de vida de los trabajadores y de los más pobres.

Tampoco se escapan todos esos políticos de turno que se han aprovechado del Gobierno y sus instituciones para hacer crecer sus bolsillos mediante la búsqueda de rentas a través de proyectos obtenidos con el favor de los que reciben parte del presupuesto de este. Por ello, para lograr mayor crecimiento económico hay que reducir las actividades del Gobierno, cerrar ministerios y secretarías que no tienen nada que ver con la función principal para el cual fue creado el gobierno, que es seguridad y justicia.

Vuelvo al tema del acuerdo visas temporales para trabajadores agrícolas y quiero felicitar a los que estuvieron involucrados porque definitivamente esta sí es una buena noticia para los guatemaltecos en estos momentos difíciles para nuestro país.