Termómetro fiscal

Agencia virtual y alertas fiscales

Los contribuyentes deben transitar de un enfoque reactivo a uno preventivo.

El proceso de digitalización tributaria en Guatemala continúa avanzando de manera sostenida, fortaleciendo la fiscalización de la Administración Tributaria (AT), ejerciendo control directo de las declaraciones, detectando en el momento diferencias en las cifras que se están reportando.

Las diferencias entre declaraciones propuestas por la SAT

y el contribuyente generan alertas fiscales.

En este marco, a partir del 2 de junio de 2026, la Agencia Virtual (AV) se constituye como la plataforma exclusiva y obligatoria para que los grandes contribuyentes, en todas sus categorías, presenten sus declaraciones tributarias. Posteriormente, el 1 de septiembre de 2026, esta obligación se extenderá a todos los contribuyentes inscritos en el régimen general del impuesto al valor agregado (IVA), comprendiendo sociedades mercantiles, empresarios individuales, profesionales, cooperativas, personas individuales, etc. Asimismo, centros educativos, universidades, iglesias, entidades como asociaciones, fundaciones y organizaciones similares que se encuentren inscritas en dicho régimen, deberán cumplir obligatoriamente con la utilización de la AV.

A partir de las fechas señaladas, los formularios de declaración, referidos en nuestra columna Termómetro Fiscal del 19 de marzo del presente año, estarán disponibles exclusivamente a través de la indicada plataforma.

Uno de los aspectos más relevantes de la AV es la implementación de declaraciones prellenadas que se generan a partir de la información electrónica disponible en la AT, proveniente de la facturación electrónica y otros documentos tributarios. En materia del IVA, los formularios reflejan automáticamente montos de ventas, prestación de servicios, débitos fiscales, compras, servicios y créditos fiscales, entre otros más. Este modelo se ampliará progresivamente a otros impuestos durante los años 2026, 2027 y 2028.

Este nuevo esquema implica un cambio sustancial en el cumplimiento tributario, por ello los contribuyentes deben transitar de un enfoque reactivo a uno preventivo, ya que la administración tributaria ya dispone de información detallada de las operaciones, lo que le permite realizar una especie de preliquidación de impuestos basada en datos digitales del propio contribuyente. En esta situación, el riesgo ya no radica únicamente en omitir la declaración, sino en declarar cifras que difieran de aquellas que la AT ya conoce.

Es importante destacar que, en caso de discrepancias entre los valores propuestos por el ente fiscalizador y los determinados por el contribuyente, este último puede presentar sus declaraciones con la información que considere correcta. No obstante, deberá contar con el respaldo legal y documental que justifique las diferencias, ya que estas generarán alertas fiscales que podrían derivar en procesos de fiscalización.

La AT informó en conferencia de prensa, el 11 de marzo de 2026, sobre los resultados del plan piloto para el formulario del IVA régimen general, realizado entre el 19 de noviembre de 2025 y el 31 de enero de 2026. Durante este período se procesaron 23,397 declaraciones en la agencia virtual, de las cuales 21,328 fueron aceptadas y 2,608 se trasladaron a la Intendencia de Fiscalización, por presentar inconsistencias o diferencias, para un análisis más profundo.

Ante este escenario, es fundamental adoptar medidas preventivas para mitigar riesgos fiscales, y cada empresa, no importa si es pequeña, mediana o grande, debe evaluar su situación particular e implementar o ampliar controles internos que garanticen la exactitud y consistencia de la información declarada, considerando que incluso errores mínimos pueden ser detectados automáticamente por los sistemas de la AT y generar alertas fiscales.