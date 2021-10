Ante lo absurdo de lo legal, hay alternativas

Una ruta principal hacia el norte del país, excelente opción para acortar distancias y evitar pesado tráfico al transitar por la carretera al Atlántico… es la Ruta Nacional 5, cuya “ampliación y mejoramiento” quedó en el olvido 14 años después de iniciado el proyecto, todos los procesos legales y vericuetos de entrampamiento de la ley de contrataciones del estado impiden que el proyecto pueda continuar, y lo que es peor, que pueda liquidarse. La desidia de funcionarios en agilizar revisión y soluciones a los contratos, entrampa aún más los procesos. Topsa, la empresa encargada del proyecto de ampliación y mejoramiento de la Ruta Nacional 5, inició labores normalmente, y realizó una buena parte del trabajo con calidad aceptable, suavizando varios tramos, al romper la montaña, lo que hace más expedito el tránsito, lo que alegró mucho a los comunitarios del lugar, pero en el caos estatal, el proyecto tuvo ampliaciones presupuestarias por casi el 50% del presupuesto original. Intempestivamente, la empresa abandonó el proyecto y sus representantes desaparecieron del país por años. Hasta, hace un año, según funcionarios de Caminos, apareció “una señora” en representación de la empresa para liquidar el proyecto, pero Topsa no tiene ni oficinas ni personal en Guatemala, lo que ha hecho engorrosos los trámites. Hay demandas en contra de la empresa, pero mientras se dilucida legalmente el problema, no se pueden asignar fondos, ni siquiera para mantenimiento de la carretera. Esto es grave, porque la carretera está deteriorándose ante la falta de mantenimiento. Recientemente, se tuvo la visita en el proyecto de personeros de Caminos y la diputada del departamento, buscando alternativas para darle mantenimiento, apelando incluso al apoyo de los alcaldes, pues, aunque las actividades están detenidas, el flujo de vehículos continúa dándose, como que nada estuviera pasando, sin importar el deterioro. El problema va aún para largo, sobre todo si la representante apela los fallos que pueda emitir el despacho ministerial respectivo, los que están en la fase final. Los vecinos de estos lugares solicitamos a esta señora no apelar, es ya mucho el daño ocasionado, como para continuar alargándolo.

La bifurcación RN-05 Santa Cruz El Chol-aldea Lo de Reyes-río Motagua es una buena opción de tránsito a las Verapaces. Samuel Reyes

Pero hay alternativas, una de ellas es la rehabilitación y mejoramiento de la ruta RD-BVE-19 El Chol a Lo de Reyes (río Motagua) proyecto que debería declararse de urgencia, esta ruta necesita además la construcción del puente sobre el río Motagua, el que fue arrastrado por Ágatha hace 11 años y el entronque con la carretera Salamá-La Canoa-Guatemala. El alcalde de El Chol, Enrique Milian, ha estado haciendo gestiones para que estos proyectos se realicen, esperamos que sean escuchadas sus peticiones.

Señores del Micivi: Es necesario que pongan atención a estos proyectos, para viabilizar el tránsito de Guatemala hacia los pueblos de Baja Verapaz y poder entroncar hacia Alta Verapaz, especialmente hacia El Chol, que quedó atrapado en esta indolencia estatal, al estar justo en el medio de estos tramos inconclusos. Su trabajo es mejorar la infraestructura vial del país, pues esto llevará desarrollo a las comunidades. Esta región quedó olvidada por más de cien años, y es tiempo que accionen buscando alternativas al entrampamiento de la ampliación y mejoramiento de la Ruta Nacional 5. El presidente de la República debe involucrarse en el desarrollo de la infraestructura vial del país, pues es uno de los caminos expeditos al desarrollo de las comunidades, esta problemática en las rutas a Baja Verapaz debe tener un tratamiento especial por parte de él, porque los ministerios continúan en el aletargamiento estatal que ha privado ya por décadas.