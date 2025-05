Catalejo

Ataques entre políticos no deben ser inacabables

La lucha entre políticos, por humanidad mínima, debe terminar si alguien muere o adquiere una enfermedad terminal.

Los ataques entre políticos opuestos deben ser duros, directos, claros. Se vale criticar errores y multiplicarlos, o destapar acciones equivocadas, ilegales o incorrectas, así como descalificarlos. Como en todo, sin duda hay límites y se deben cumplir con cierta elegancia y hasta sarcasmo venenoso, siempre y cuando sean verdades o interpretaciones de hechos ciertos. La mentira no solo descalifica a quien la usa, sino en cierta forma beneficia al atacado porque simplemente es una maldad cobarde cuando alguien muere o le es descubierta alguna enfermedad incurable. Todos tenemos muy cercana y constante a la Hermana Muerte, pero muchas veces olvidamos su presencia a nuestro lado desde el momento mismo de nacer. Es parte de la vida humana.



El tema viene al caso porque la semana pasada el expresidente demócrata Joe Biden decidió anunciar personalmente un cáncer avanzado, lo cual por supuesto se lo llevará pronto. La pregunta en este caso se refiere a cómo deben actuar sus contrincantes políticos, porque eso demostrará una parte de su personalidad, ante alguien en proceso de despedirse de la vida. Donald Trump sorprendió agradablemente con su inmediata reacción de solidaridad con el matrimonio Biden, rasgo indudable de humanidad, y pareció así terminar su cruzada de descalificaciones, burlas y acusaciones constantes de acciones, no siempre ciertas, sin darse cuenta del efecto real de esa táctica: mantenerlo vigente en todo el espectro político y ciudadano estadounidense.

Una enfermedad terminal debe cesarlos, junto con memes, caricaturas, acusaciones y demás.



Pero al día siguiente borró todo al acusarlo de haber sabido mucho antes de su enfermedad mortal y ocultarlo intencionalmente. Dos días después, su hijo mayor Donald se unió a los ataques al preguntarse por qué la doctora Biden no había descubierto el cáncer. Para su desgracia, ella es doctora en Educación… Ahora, él y su otro hermano buscan negocios multimillonarios beneficiosos para su familia, el más reciente en Vietnam, y también el regalo a su padre del lujosísimo Boeing 747-8, con un costo de US$400 millones si es nuevo, necesitado por su edad (13 años) de multimillonarios gastos para adaptaciones tecnológicas y de seguridad como aeronave presidencial, sino de acuerdo a sus exigentes gustos. Obvio: tormenta con senadores, analistas y ciudadanos.



El tema principal de este asunto es el límite, sin diferencias partidistas, de los ataques entre políticos, urgidos de limitaciones, sin depender de la confianza en la calidad humana de ellos. Una enfermedad terminal debe cesarlos, junto con memes, caricaturas, acusaciones y demás. Esto se puede hacer después, siempre y cuando se señalen consecuencias de hechos, no acusaciones derivadas de venganzas, ni de negarse a aceptar resultados adversos, o encuestas y ensayos histórico-políticos en este momento. La familia de quien es atacado en esas circunstancias finales tiene el arma de tomar decisiones durísimas, como rechazar los homenajes oficiales o excluir específicamente la presencia de algunos enemigos políticos cuando sea momento de las exequias.



Biden tuvo una larga carrera de servicio a su país (1972-2024) sin importar el análisis partidista. Lo vi dos veces en visitas a Guatemala, una de ellas en el Teatro Nacional, con motivo de la toma de posesión de Jimmy Morales. Políticamente, sus mayores yerros fueron liberar de una condena a su hijo Hunter con una orden presidencial luego de prometer no hacerlo, temeroso de juicios no imparciales, y no retirarse antes de la elección porque fue muy corto el tiempo para una elección perdida, entre otras causas, por los constantes y despiadados ataques de Trump; no haber detenido la liberalización exagerada del partido y el apoyo a personas transgénero, muy impopular, junto con el aborto. Eso ya es parte del pasado. Ahora solo queda desearle como ser humano tranquilidad y paz interiores en la recta final a donde vamos todos.