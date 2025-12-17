Economía para todos

Avales a títulos del Ministerio de Hacienda

En 1966 los electos presidente y vicepresidente firmaron un pacto en que el Ejército manejaría la lucha contrainsurgente.

El Banco de Guatemala publicó la Memoria anual y estudio económico 1966, resaltando que se negociaron en el exterior certificados especiales, representativos de valores nacionales, con el aval del Banco de Guatemala. Correspondían a bonos del Tesoro y letras de tesorería presupuestarias del Ministerio de Hacienda.

Se incorporó al Pasivo de la Nación la Deuda Inglesa por Q1.291.2 miles.

El crédito de la banca central fue dirigido hacia renglones específicos de la producción. Se canceló la mitad del crédito Stand-By con el Fondo Monetario y dos créditos con bancos estadounidenses.

La economía nacional creció 3.3%. Las reservas monetarias internacionales disminuyeron un 10%. Ambas de 1965 a 1966. En el gobierno del presidente Juan José Arévalo se había suprimido del Pasivo de la Nación la Deuda Inglesa, erróneamente. En 1966 se legalizó esa operación y se reincorporó al Pasivo dicha deuda, denominada oficialmente Deuda Externa 4% y por la cantidad de Q1.291.2 miles. Se canceló definitivamente en 1968, 143 años después de su contratación. Hasta aquí la información del Banco de Guatemala.

En el mundo, Indira Gandhi, se convirtió en jefe de Gobierno en la India. Francia se separó de la OTAN. En Cuba se celebró en enero la Conferencia Tricontinental, llamada así por la participación de pueblos de África, Asia y América Latina. Se pretendía la lucha revolucionaria en todo el continente.

En Guatemala se inauguró el edificio del Banco de Guatemala en el Centro Cívico capitalino. Se creó Guatel. Se fundaron la Universidad del Valle de Guatemala y la Universidad Mariano Gálvez. Previamente, se habían fundado la Universidad Rafael Landívar y la Universidad Francisco Marroquín. Se inauguró el parque Florencia en Santa Lucía Milpas Altas, Sacatepéquez.

En cuestión tributaria, al final del año, el Congreso aprobó impuestos menores. En elecciones generales ganó la presidencia Julio César Méndez Montenegro; en octubre de 2025 se presentó el libro de su biografía en la Academia de Geografía e Historia de Guatemala.

El 4 de mayo de 1966, previo a asumir el cargo, los electos presidente y vicepresidente —Julio César Méndez Montenegro y Clemente Marroquín Rojas— firmaron un pacto en que el Ejército manejaría la lucha contrainsurgente y no interferiría en el resto del gobierno.

Miguel Ángel Asturias recibió el Premio Lenin de la Paz; su hijo Rodrigo había intentado convertirse en guerrillero en 1963, pero fue capturado por el Ejército y encarcelado. La Policía detuvo a un líder histórico sindicalista, Víctor Manuel Gutiérrez, y a 27 sindicalistas más, de los cuales ninguno apareció.

La guerrilla quería secuestrar a los tres presidentes de los organismos Ejecutivo,

Legislativo y Judicial. Lo logró parcialmente. La guerrilla pretendía un canje por sus miembros capturados. Fue 1966 un año muy violento entre la guerrilla y el Ejército.

Falleció en accidente en el bulevar Roosevelt Luis Turcios Lima —mi compañero de primaria en el Colegio de Infantes—, con 25 años de edad, en un auto deportivo Austin Cooper —robado dos días antes—; fue uno de los primeros guerrilleros. Llevaba a dos damas jóvenes de acompañantes; sobrevivió la que que iba en el asiento trasero. Esta acompañante, 30 años después, con ocasión de la firma de los acuerdos de paz, dio declaraciones a la prensa sobre el accidente. Más adelante, una exguerrillera que publicó sus memorias afirmó que había sido sabotaje.

La emisión de sellos en 1966 fue así: Boy Scouts. Independencia de Centroamérica. Monumento de Nubia (Egipto). Escudo de Guatemala. Arzobispo Mariano Rossell y Arellano. Mario Méndez Montenegro.

En numismática el Banco de Guatemala acuñó medalla en oro y plata conmemorando la inauguración de su nuevo edificio en el Centro Cívico capitalino.