Avancemos, no retrocedamos

El 16 de mayo, el presidente de la República anunció en un evento en Palacio Nacional su decisión de elección de fiscal general y jefe del Ministerio Público 2022-2024, después de dos rondas de entrevistas a los seis seleccionados por la comisión de postulación. Como en elecciones anteriores, a unos ciudadanos, a unos grupos de interés y a ciertos actores de la comunidad internacional les pareció la decisión y a otros no. La decisión está tomada, y toca a la fiscal general, Consuelo Porras, ejercer su segundo mandato de acuerdo con lo que la ley enmarca. La justicia es un elemento fundamental para que toda sociedad funcione en paz y que permita al país desarrollarse. Sin justicia no hay estado de Derecho, por lo que no habría marco apropiado para que avancemos.

Con ley y orden y marco para la inversión, avancemos y no retrocedamos. José Santiago Molina

Quienes acusan a la fiscal general Porras de corrupción, deberían de presentar los casos con pruebas, porque estoy seguro de que a los guatemaltecos decentes nos interesaría saberlo. Desafortunadamente, venimos del sistema implantado entre el 2010 y el 2018 en el MP con apoyo o dirección de la Cicig, donde las pruebas, en muchos casos, eran usando testimonio de testigos protegidos, mediatizando cada caso, amenazando con prisión preventiva y usando dos o tres jueces afines al propósito.

El sistema de educación pública debe atenderse enfrentando lo que lo hace ineficiente, al igual que el de salud pública y asistencia social, y eso es responsabilidad de las mafias sindicales, principalmente, que no dejan que sea eficiente y transparente. El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda tiene gran tarea por delante, y eso pasa por transparentar todo y lograr eficiencias. Siempre hay quejas de las ineficiencias en Covial y no se mejora, como un ejemplo. Hay mucho más en lo público. Hay que revisar institución por institución, legislar para que la meritocracia sea el vehículo de evaluación de desempeño y contratación de acuerdo con perfiles de puestos. Y agrego, reducir el tamaño del Gobierno, menos instituciones públicas, profesionales mejor calificados y auditorías por todos lados. Lo anterior es producto de muchos años de gestión pública donde no se han dado las correcciones. Los gobiernos locales eficientes son parte de la solución.

Enfoquémonos en educación, en inversión, en productividad y en crear valor agregado a lo que producimos. Guatemala tiene ejemplos de ser de categoría mundial. La semana pasada, en Antigua Guatemala, tuvo lugar Agritrade, donde se reunieron productores de Guatemala con interesados del mundo en comprar de Guatemala, en vender a Guatemala y en invertir en Guatemala. Agexport es un buen ejemplo de cómo esa organización del sector empresarial ha logrado que se creen cadenas de valor y donde hay casos claros de éxito donde pequeños logran llegar a ser grandes.

Guatemala es ejemplar en agricultura como la palma de aceite, el banano, el plátano, la caña de azúcar, el hule, algunos vegetales y otros productos agrícolas más. Es ejemplar en la industrialización de varios, como el aceite de palma, el azúcar de la caña, el látex del hule, etc., pero es débil en cultivos como el maíz y el frijol e ineficiente en una buena parte de la cría de ganado de carne y de leche, teniendo tanta área para producir el ganado. Somos un país agropecuario, agroindustrial y agroexportador, pero también en vías de desarrollo con ejemplos en la industria, la construcción, los servicios, la banca y los comercios, donde se ven operaciones de categoría mundial.

¿Cómo hacemos para que cada día haya más producción y menos emigración, donde la desnutrición infantil cada día sea mucho menos y la educación vaya viento en popa, con infraestructura de primer mundo? Con ley y orden y marco para la inversión. Avancemos, no retrocedamos.