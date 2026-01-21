Economía para todos

Bandesa nació de la fusión de dos bancos

El gobierno del presidente Carlos Arana adoptó el plan de desarrollo económico que Segeplán había elaborado.

El Banco de Guatemala publicó la Memoria anual y estudio económico 1971, destacando que la economía creció 5.8% anualmente.

Falleció en México Jacobo Árbenz Guzmán, expresidente de Guatemala.

Inició operaciones el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (Bandesa), como resultado de la reorganización de los bancos estatales: Instituto de Fomento de la Producción (Infop) y el Banco Nacional Agrario, más la absorción del Servicio Cooperativo Interamericano de Crédito Agrícola Supervisado (Scicas), en calidad de fideicomiso del Gobierno de la República.

El producto geográfico bruto creció un 5.8% respecto al año anterior. El país cumplió el programa de estabilización financiera pactado con el FMI, sin utilizar el crédito de contingencia. Hasta aquí la información del Banco de Guatemala.

La Unión Soviética lanzó la primera sonda que descendió en Marte. La ONU admite a la República Popular China (comunista) y expulsa a China Nacionalista (Taiwán).

Falleció en México Jacobo Árbenz. Fue asesinado el diputado Adolfo Mijangos. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público cambió de nombre por Ministerio de Finanzas. Se emitió la Ley para el Fomento de la Pequeña Empresa. Se declaró emergencia nacional la ejecución de varias obras de hidro y termoeléctricas.

Una aeronave de Aviateca, al despegar de la capital, sufrió un accidente al precipitarse sobre el cerro Alux, con cuatro fallecidos y 12 heridos.

Entre Alaska y Nahualá fallecieron 20 estudiantes de comercio en accidente de tránsito, al volcar su vehículo cuando regresaban de Huehuetenango. Se prohibieron los populares saltapericos, juegos pirotécnicos hechos a base de fósforo blanco. Enchilada, genio de la comicidad chapina, quien junto a Taco formaron un popular dúo cómico, falleció después de haber sido agredido por desconocidos, y cuyo sepelio congregó a cientos de capitalinos.

El gobierno del presidente Carlos Arana tomó como marco de referencia el plan de desarrollo económico que la Secretaría General de Planificación Económica (Segeplán) había elaborado.

En política tributaria se emitió la Ley de Registro Tributario Unificado. Solo se hicieron cambios menores en los impuestos. Fue hasta 1974 que se adoptaron impuestos importantes, como se verá más adelante.

En diciembre de 1970, las fuerzas de seguridad habían ocupado el campus de la Universidad de San Carlos en la zona 12, y hubo cateos casa por casa en la populosa colonia Primero de Julio. Ya en enero de 1971, la Ciudad de Guatemala fue cercada por tropa del Ejército y de la Policía, durante dos días consecutivos, entre el 9 y 11 de enero, en los que también fue cateada casa por casa, sin resultados positivos en la búsqueda de células guerrilleras. Quien reemplazó al cofundador y líder guerrillero Yon Sosa fue eliminado. Hubo brotes guerrilleros en Baja Verapaz, Izabal, el norte de Alta Verapaz y las zonas sur y central de Petén. Fue un año en que los grupos armados guerrilleros recibieron fuertes golpes, tanto del Ejército como internamente por rivalidades de mando. Se crearon el Hospital Militar, el Instituto de Previsión Militar y el Banco del Ejército. Estos dos últimos operaron hasta 1997 y 2002, respectivamente.

En numismática, para conmemorar los 150 años de la Independencia de Centroamérica, se acuñó, en oro y plata, una medalla de gran tamaño. La emisión de sellos fue así: los Juegos Olímpicos (1968). Centenario de las telecomunicaciones (1968). Centenario de la estampilla postal (1871). Homenaje a Arnoldo Chavarry Arrué y León Bilak, grabador de estampillas postales y filatelista, respectivamente. Centenario de la reforma liberal. Aniversario 25 de Care (Cooperativa Americana de Remesas al Exterior). Feria Internacional, Interfer. XXV Aniversario de Unicef. Independencia de Centroamérica (150 años).