Catalejo

Biden y Trump: a ambos se les terminó el tiempo

Por la súbita realidad, es crucial negociar el retiro de Biden y Trump, ambos un riesgo para la democracia de EE. UU.

Joe Biden y Donald Trump demostraron tener una característica común: ya se les terminó el tiempo y por eso cualquier resultado electoral de las elecciones entre ellos afectará la democracia estadounidense. Ambos deben irse, por el bien de Estados Unidos y la tranquilidad de sus aliados en todo el mundo, pero es imposible. El simplismo del pensamiento ciudadano, solo preocupado por lo económico inmediato, de realizarse así la contienda llevará al poder a un conocido admirador de Putin o a un hombre de salud débil. Esas elecciones decidirán en mucho el futuro mundial, mientras los enemigos —Rusia, China, Irán y Corea del Norte, y demás— tienden puentes entre sus líderes, todos antidemocráticos, para unirse y atacar unidos a un país internamente dividido.

Los demócratas están alarmados por la actuación del presidente en el debate y los republicanos festejan, pero la dura realidad es otra. Perdieron EE. UU. y la democracia como sistema, en cuyo seno habita el germen de su propia autodestrucción. La situación política interna es inesperada e imposible de prever: se enfrentan dos pésimos aspirantes, por sus limitaciones e inconveniencias. Biden dejó una evidente imagen de debilidad política y personal, algo desastroso en política, porque el voto es irracional, sin análisis. Solo le queda negociar las renuncias suya y de su contrincante, y buscar así la salida a una situación increíble, sin precedentes. Trump anunció sus intenciones de tomar venganza de sus adversarios y ello tiene olor de dictadura, pero al estilo estadounidense.

Si no se hace tal cambio, los votantes escogerán entre un presidente débil y un expresidente condenado por la justicia, incitador de un golpe de Estado. El viernes mantuvo su arrogancia y burla, mintió sin inmutarse, pero su contrincante no respondió con firmeza, sin importar el porqué. El bajo nivel de la confrontación quedó claro por el tiempo dedicado a hablar de sus habilidades en el golf. (¡¡¡!!!) Dichas elecciones son un acontecimiento de importancia mundial, y por eso las figuras presidenciales necesitan estar en la mejor etapa de su vida y tener un historial tanto político como personal —por supuesto no perfecto, porque son seres humanos— pero razonablemente aceptable. El factor de vida personal, favorecedor a Biden, no cuenta para quienes votan por votar.

Hay demasiadas y fuertes dudas al respecto de demócratas y republicanos por igual. ¿Quién será el candidato vicepresidencial trumpista y cuáles cualidades tendrá? ¿Cómo será la actuación de un Trump con segundo período respecto de los demócratas? Si Biden-Harris participan y ganan, ¿cómo sería la reacción interna e internacional, sobre todo entre los enemigos políticos de Estados Unidos ya mencionados ante una posible presidencia de la actual vicepresidenta? Por aparte, ¿cómo sería la reacción de los países aliados si gana Trump, contrario a la OTAN y a apoyar a Ucrania? ¿Por qué la televisión rusa, oficial, aplaudió el debate? ¿A quién preferirían en la presidencia esos enemigos? ¿Cómo afectará todo esto a la América Latina, ahora con mayoría de gobiernos contrarios?

Los fundadores de Estados Unidos redactaron la Constitución en base a principios. Urge arreglar esta sin precedentes situación actual. No debe preocupar la realización de negociaciones bipartidistas serias, buscando el beneficio del país, no de un partido o un candidato. Ante la crisis de la democracia prácticamente en todo el mundo, los políticos estadounidenses tienen en sus manos sentar un ejemplo para imitar en otras latitudes. Este es un cambio de época, con nuevos criterios. Los aspirantes, ambos, tienen ideas aceptables, pero se debe tomar una decisión. Por sus personalidades distintas, otro gobierno de Trump amenaza al mundo, en forma mayor a uno de Biden. Solo queda esperar cómo nuestro futuro depende de la decisión de esos votantes.