Bonanza en los precios del café

Se elevó el precio del café a Q65.17 en 1975; Q142.33 en 1976 y Q241.90 en 1977.

El Banco de Guatemala publicó la Memoria anual y estudio económico 1977, destacando los altos precios del café y su efecto positivo en los ingresos del Estado por los impuestos recaudados. También fue año de precios altos de los combustibles, tal como ocurre ahora por los enfrentamientos armados en Oriente Medio.



Por segundo año consecutivo, la actividad económica del país continuó expandiéndose a una de las tasas más altas de la década de 1970. Hubo importante inversión pública y privada.



En los países industriales en los cuales el país comercia, tuvieron una inflación importante, agravada por la crisis del petróleo que aún persistió en 1977. La inflación en 1977 en Guatemala fue del 12.6%. El año anterior fue de 10.7%. La economía, a su vez, aumentó en 8.3% en 1977 en relación con el año anterior.



El Gobierno de la República continuó apoyando los planes de reconstrucción nacional a través de los siguientes instrumentos: el Fondo Extraordinario Específico de Reconstrucción (Fideicomiso) y el Sistema Especial de Crédito para la Vivienda (Fondo de Garantía para la Vivienda).



Las tasas máximas de interés bancario del 11% y 9% para operaciones activas y pasivas de los bancos, respectivamente, continuaron vigentes en 1977. El Banco de Guatemala financió no solo a los bancos, sino al Instituto Nacional de Comercialización Agrícola (Indeca).



En total, el monto de las exportaciones aumentó de un año a otro 62%. El aumento observado en los ingresos tributarios se debió principalmente al alza del precio del café. La severa helada de una tercera parte de las plantaciones de Brasil elevó el precio del café en un promedio de Q65.17 en 1975, a Q142.33 en 1976, y luego a Q241.90 en 1977. En Guatemala hubo una buena cosecha en 1977.

El Banco de Guatemala otorgó un financiamiento directo a Indeca para compras de granos básicos.



El Banco de Guatemala registró siete mil 24 contratos de exportación en 1977. Hasta aquí la información del Banco de Guatemala.



En 1977 el Consejo Nacional Palestino pidió la formación de un “Estado nacional independiente”. Se firmó el tratado Torrijos-Carter sobre el canal de Panamá. Inglaterra propuso una comisión de la Mancomunidad británica para promover la independencia de Belice.



Este año fue de intensa actividad sindical. Hubo huelgas y toma de instalaciones tanto en entidades estatales —Usac e institutos—, Municipalidades —Guatemala y Quetzaltenango— como en empresas privadas —Agricasa y Helenoplast—. Se dio la marcha peatonal de protesta de mineros de Ixtahuacán, Huehuetenango, hacia la capital. Ametrallado murió Mario López Larrave, abogado sindicalista y académico de la Usac. Incendio en la Aduana Central.



El terremoto del año anterior fue el detonante en la formación del Comité de Unidad Campesina, que tres años después provocó una huelga generalizada de 15 días en la costa sur. La guerrilla, por su parte, provocó incendios en fincas cañeras, algunas de los ingenios, principalmente, en la costa sur. El EGP se atribuyó tales incendios, a cargo del Frente Guerrillero Turcios Lima. La guerrilla solía hacer arengas cuando reunía a los trabajadores. El EGP secuestró al embajador de El Salvador en Guatemala, Eduardo Casanova, y lo liberó ileso después de publicarse un comunicado guerrillero dirigido a El Salvador, Guatemala y América Latina.



En numismática, la Fundación del Centavo acuñó 12 medallas en plata de 0.900 que narran, de forma resumida y artística, pasajes del Popol Vuh. En filatelia, la emisión de sellos fue la siguiente: Semana Santa en Guatemala. Bicentenario de Guatemala de la Asunción. Año de Quetzaltenango. IV Feria Internacional (Interfer). XIV Congreso de Notarios. Navidad en el mundo y en Guatemala.