Buen discurso de Giammattei en USA

Quienes me conocen saben que soy muy crítico con el Gobierno y sus intervenciones en general. Esta vez debo reconocer que el mensaje que dio el presidente Alejandro Giammattei en la fundación Heritage de Estados Unidos fue muy atinado. El gobierno de Biden se equivocó al excluir a Guatemala de la Cumbre por la Democracia. Guatemala sigue siendo una democracia, a pesar de los problemas que tenga y lo que falta por solucionar en Derecho y Economía.

Entre las cosas que dijo Giammattei destacó que Guatemala ha tenido elecciones libres desde su nueva Constitución, en 1985. Esto no es cuestionable. Que hay otros problemas en nuestro sistema de división de poderes y en especial nuestro sistema de justicia en cuanto a elección de jueces y magistrados es otro tema que hay que resolver urgentemente. Que hay que cambiar la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP) para incluir más candidatos y diputados por nombre y apellido es otro asunto no menos prioritario. Pero de ahí a decir que en Guatemala no hay democracia lo veo muy distorsionado. Por ello considero que el gobierno actual de Biden se equivocó gravemente al no invitar a Guatemala a la Cumbre por la Democracia.

Guatemala ha sido, es y creo que seguirá siendo un buen aliado de Estados Unidos. El principal socio comercial de Guatemala sigue siendo de lejos ese gran país. Millones de guatemaltecos viven y trabajan es esa gran nación. Este desplante que le hizo el gobierno de Biden a Guatemala ha sido un grave error y una ofensa para todos los guatemaltecos, y en vez de buscar soluciones a los problemas los agrava. Giammattei dijo que “somos el último aliado estratégico que le queda a los Estados Unidos en Centroamérica”.

En cuanto al tema del narcotráfico, el presidente de Guatemala fue muy claro también y con toda razón al indicar que el problema se origina donde se consumen las drogas. Precisamente ahí es donde está la demanda y Guatemala es un país de paso de la droga que principalmente va de Venezuela hacia ese país. En lo personal considero que Estados Unidos debe terminar con la guerra contra las drogas porque no funciona y causa más daño en corrupción, muertes violentas y otros crímenes que si las drogas fueran un producto libre. A Guatemala le afecta por ser justo un país de paso. Recomiendo el libro La Tragedia de la Drogadicción”, escrito por Alberto Benegas Lynch (h), para profundizar más sobre el tema.

Otro punto que mencionó Giammatei y en el que tiene mucha razón es que “la única forma sostenible para reducir la migración es hacerlo con el sector privado, quien es el mejor equipado para crear esos empleos”. Y mencionó a Ronald Reagan cuando dijo que “la mejor política social son empleos”. Para ello el país necesita más inversión extranjera porque la que tenemos actualmente es insuficiente. Y sobre este tema yo considero que el Gobierno sí tiene pendiente reducir y agilizar los trámites y permisos a modo que las inversiones puedan establecerse más rápidamente y seguir combatiendo la delincuencia, a modo de que disminuyan los robos y, en especial, la tasa de homicidios en el país. Con más seguridad y justicia, y garantía de la propiedad, la vida y la libertad, Guatemala se convertiría en un país excelente para que muchas inversiones privadas vengan a establecer empresas que creen riqueza y empleos. Giammattei habló también del esfuerzo en mejorar la infraestructura del país, pero esto, que es importante, no servirá de nada sin un mejor sistema que garantice los derechos individuales.

Creo que el presidente Alejandro Giammatei dio un buen discurso y así como él lo expresó nos sentimos la mayoría de guatemaltecos, aliados y amigos de los ciudadanos de Estados Unidos.