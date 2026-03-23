Catalejo

Calendario no deja lugar para los desinteresados

Abril será importante.

El nuevo Tribunal Electoral puede mañana convertirlo en Supremo, es decir máxima autoridad en su tema, con la decisión respecto a la absurda candidatura de María Consuelo Porras, porque ello cambiará el panorama político de los comicios del 2027. La comisión de postulación decidirá en el Congreso si lo acepta, pese a las numerosas tachas presentadas contra ella, inmersa en una lucha desesperada para mantenerse en un puesto público y así asegurarse de escapar de la justicia por acciones ilegales suyas en el Ministerio Público.

Abril será importante: El 8 será electo el rector de la USAC; el 14 tomará posesión la nueva Corte de Constitucionalidad; el 17 la comisión de postulación enviará al ejecutivo el listado de seis aspirantes a Fiscal General y el escogido posesionará el 17 de mayo. Se debe permanecer vigilante, porque las maniobras realizadas por politiqueros, miembros del pacto de corruptos, aunadas a decisiones inaceptables. Hay motivos justificados de tensión porque además se unen las ambiciones presidenciales, de curules y alcaldías, lo cual marcará el futuro del país.

Dentro de Guatemala, varios factores contribuyen para no poder tener un panorama del papel de nuestro país en ese mundo. El resultado de las elecciones puede significar una reacción de castigo de Trump, la cual dependerá de los informes del embajador Juan Rodríguez, su representante personal por no ser de carrera. Por eso conoce a muchos miembros de la élite económica de Guatemala, quienes se equivocarán si lo creen alguien dispuesto a aceptar automáticamente todos los criterios y actitudes de ese grupo. Pero eso se verá pronto.

Todo empeora en Irán

La guerra Israel-Estados Unidos-Irán, cambiante en minutos, ya tiene reportes y opiniones de expertos: la estrategia iraní es de desgaste económico, al usar drones baratos y obligar a responder con tecnología multimillonaria. La geografía es fundamental: el suministro de 30% del petróleo del mundo occidental, pasa por Ormuz, “la yugular de Occidente” según el Sha Reza Pahlavi. El fanatismo religioso de los ayatolas tiene 40 años de ser afianzado en los iraníes, y amenaza con misiles de larguísimo alcance, con armas nucleares y crímenes de lesa cultura milenaria.

Debido a la obsesión de destruir a Israel, ponen en riesgo su propia existencia y la del islamismo del Medio Oriente al atacar a países árabes cercanos a Estados Unidos. Los muertos se ven como mártires y de todos modos entre los musulmanes la vida humana, en general, no tiene la importancia otorgada por el cristianismo. Esa lógica llevada a lo militar disminuye la importancia de la abrumadora superioridad del armamento estadounidense. Por aparte, no ayuda la inestabilidad de las decisiones de y en Trump, basadas en el culto a la personalidad y al ansia de aplauso de quienes lo rodean y aplauden.

Ascenso del boxeo nacional

Dos victorias en boxeo hicieron ascender el nivel internacional del boxeo guatemalteco, con el valioso triunfo el petenero Léster Martínez, campeón mundial interino supermediano del consejo mundial de ese deporte, y también el de Joshua Antón, campeón superwelter, una de las más competitivas en el boxeo profesional. Sus números son, respectivamente, 20 victorias, un empate, cero derrotas y 13 victorias, 12 nocauts. A mi criterio, se comprueba el mejor nivel del deporte individual sobre el de equipo, por razones variadas, pero aun así son noticias causantes de satisfacción. Me uno a las merecidas felicitaciones para ambos atletas.

