Desarrollo de país

Campo de batalla en el Congreso por elecciones CC

La Junta Directiva del Congreso bloqueó la sesión plenaria por inasistencia de los secretarios.

El martes 3 de marzo, durante la mañana, la Corte Suprema de Justicia eligió unánimemente a la magistrada Dina Ochoa como titular en la Corte de Constitucionalidad. Es la tercera vez que la licenciada Ochoa es electa para ese cargo de manera consecutiva. En el año 2016 la nombró el presidente Jimmy Morales y en el 2021 la eligió el Congreso de la Republica. En el caso de la elección de magistrada suplente fue electa la licenciada Claudia Paniagua, quien también fue electa en el 2021 como suplente por el Colegio de Abogados y Notarios.

Oficialismo y aliados entrampan votación para designar a dos magistrados de la CC.

En el caso de la elección por el Congreso de la República que tocaba hacerla el mismo martes 3 por la tarde, se postergó, dado que la Junta Directiva del Congreso suspendió la sesión plenaria. Se escuchaba en pasillos que el licenciado Roberto Molina Barreto sería el electo como magistrado titular y que la licenciada Ana Isabel Antillón como suplente. A media mañana del martes, el presidente de la República publicó en sus redes un comunicado, el cual también leyó en una conferencia, donde indicó textualmente: “… Nos hemos enterado de que se está intentando aparentar que la Embajada de los Estados Unidos en Guatemala está pidiendo el voto a favor de candidatos que no son íntegros, como Roberto Molina Barreto y Consuelo Porras”. También dijo: “… Hemos comenzado las consultas con el Departamento de Estado para aclarar esta situación”. Minutos más tarde, la Embajada de los Estados Unidos en Guatemala publicó lo siguiente: “Como ya hemos declarado, las elecciones de segundo grado son procesos guatemaltecos que tienen sus normas y reglas, y vamos a respetar esos procesos, pero no vamos a tolerar que haya contaminación de narcotraficantes y crimen organizado”, y citan a John M. Barrett, encargado de los negocios de la embajada.

Quién sabe cómo se mueven las fuerzas dentro del Congreso, que resultó suspendida la sesión plenaria del martes. Prensa Libre, en una nota del mismo martes, en su edición virtual, publicó: “La Junta Directiva del Congreso bloqueó la sesión plenaria en la que se tenía prevista la designación de magistrados para la CC, por inasistencia de los secretarios de ese órgano colegiado del Legislativo, pese a que había 141 diputados”.

El jueves 5 se reagendó la votación. Fue sumamente escandaloso el manejo político ese día, cuyo objetivo era impedir que los diputados votaran por los magistrados ante la CC período 2026-2031. Inició la jornada con un nuevo pronunciamiento del presidente Arévalo contra la elección del magistrado Molina Barreto. Posteriormente, los diputados del extinto partido Semilla y del partido en formación Raíces, más unos aliados, tomaron el micrófono tanto tiempo que querían cansar a la oposición, pero no lo lograron. Al final de la jornada, votaron por Roberto Molina Barreto como titular y Luis Rosales Marroquín como suplente. Prensa Libre tituló el viernes 6 como “Deshonrosa sesión” y subtituló “Oficialismo y aliados entrampan votación para designar a dos magistrados de la CC” y “Zafarrancho entre diputados de alianza y opositores llegan a insultos y empujones”.

El viernes 6, Arévalo indicó que en los próximos días anunciará los nombramientos de magistrados titular y suplente para la CC, y aseguró que la decisión se tomará respondiendo a los anhelos de cambio del pueblo. Este tipo de mensajes son parte de un discurso populista, pero que en la realidad son de intereses ideológicos de su parte. Ejemplar sería si designara a un abogado técnico y apolítico con experiencia en temas constitucionales, y no a un activista que lo que busque es dar batalla permanente a los demás.

Guatemala quiere progresar invirtiendo en un agradable clima de inversión y seguridad ciudadana, y no en un espacio de lucha política, judicializando la política y politizando la justicia, como se dio desafortunadamente en el período 2015-2019.