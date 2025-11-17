Desarrollo de país

Capitalismo para todos

El capitalismo para todos será todo lo contrario al socialismo del siglo XXI.

Conocí el Departamento de Santa Cruz en Bolivia en septiembre de 2022 por un asunto de trabajo. Me agradaron mucho el lugar, la gente y la actividad económica. En aquella ocasión me decían que en esa parte de Bolivia la ideología marxista de Evo Morales no había logrado establecerse porque la naturaleza de los ciudadanos no lo permitía ya que eran personas que defendían la vida, la familia, la libertad y la propiedad privada, y que sabían que la única forma de tener ingresos era trabajando. Santa Cruz es uno de los nueve departamentos de Bolivia, y es más que tres veces el tamaño de Guatemala, solo que con 3.1 millones de habitantes. La mayoría vive en la capital del departamento: Santa Cruz de la Sierra.

La falta de dólares y la falta de combustible se deben a un muy mal manejo de la cosa pública.

La capital de Bolivia es La Paz, que está ubicada en el departamento de La Paz. El departamento es un poco más grande que Guatemala, pero con solo tres millones de personas. En la capital está la sede del Gobierno y de los poderes Legislativo y electoral. Se encuentra a tres mil 650 metros sobre el nivel del mar. No conozco La Paz, pero entiendo que la actividad económica no es comparativa con la de Santa Cruz.

En marzo de este año fui a Santa Cruz nuevamente. Encontré un cuadro muy desagradable para los ciudadanos. Filas y filas de vehículos buscando cómo abastecerse de combustible. Horas de horas en esas filas, hasta durmiendo en los vehículos. También encontré un país sin divisas, producto de una mala gestión que Evo Morales le atribuye a su exministro y ahora expresidente Luis Arce. La falta de dólares y la falta de combustible se deben exclusivamente a un muy mal manejo de la cosa pública durante tantos años. Eso es, en resumen: presupuestos gigantes desfinanciados, corrupción, exceso de funcionarios públicos y falta de políticas públicas sensatas que los llevaran al camino de la producción y la productividad.

Bolivia tuvo elecciones presidenciales en agosto y en octubre (2a. vuelta), donde triunfó el senador Rodrigo Paz Pereira, hijo del expresidente Jaime Paz Zamora (1989-1993). El partido MAS, del cocalero Evo Morales, perdió y no solo perdió la elección presidencial, sino que prácticamente fueron eliminados del Parlamento y muchos espacios políticos. Rodrigo Paz ofreció el Capitalismo para Todos, que él mismo dice que será todo lo contrario al socialismo del siglo XXI que enarboló en su momento el exmandatario Morales. El actual presidente también ha dicho que lo que le preocupaba es el futuro de Bolivia después de los 20 años de desastre del MAS (Morales y Arce), que dejó deuda interna y externa de US$40 mil millones. El presidente Paz se está enfocando de inicio en que haya combustible en el país, porque si no se resuelve eso primero, el país no tiene movilidad. Luego viene la parte de ordenar la casa, lo cual se lleva a cabo tomando decisiones sensatas como cortar el despilfarro de los salientes y plantear las políticas públicas de desarrollo de país.

El Capitalismo para Todos que propone el presidente Paz incluye una rebaja de impuestos y aranceles, créditos baratos para emprendedores y acciones de descentralización de la inversión para que todo el país crezca. Rodrigo Paz tiene cinco años para darle un giro de 180 grados a Bolivia. Ya se le acercaron países como Estados Unidos, Israel y varios más con los que el gobierno del MAS no tenía relaciones. Él dice que Bolivia debe salir al mundo y el mundo debe llegar a Bolivia. Eso es básico. Estoy seguro de que el sector empresarial boliviano trabajará muy cerca del presidente y de su equipo para que juntos logren esos grandes propósitos.

Paz Pereira debe orientar hacia reglas claras y certeza jurídica, gestión acertada en seguridad ciudadana e infraestructura adecuada, y manejo macroeconómico sensato.