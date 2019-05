Cargill, la mayor empresa familiar

La más grande empresa familiar (EF) del mundo es la estadounidense Cargill. Su historia está escrita en dos libros de Wayne G, Broehl Jr., titulados Cargill, Trading The World’s Grains y Cargill Going Global (University Press of New England, Hanover, N.H., 1992 y 1998, 1007 pp. y 419 pp)., respectivamente.

Fundada en 1865, Cargill después de ser una empresa estrictamente estadounidense, se convirtió en uno de los cinco grandes comercializadores de granos. Es una empresa privada que en Estados Unidos significa que sus acciones y propiedad son de personas privadas; y no personas públicas, cuya información se encuentra en la Bolsa de Valores de New York o Chicago. A pesar de su privacidad y que no hacen públicos sus estados financieros, ellos comercian con una gran cantidad de productos básicos —commodities—, especialmente aquellos granos que alimentan el mundo.

Una de las características de esta empresa fundada por las familias Cargill y MacMillan es que lograron la sucesión generacional, y la globalización de operaciones. Con más de 150 mil empleados y una facturación de ingresos por más de US$300 mil millones.

Los tres primeros jefes ejecutivos fueron William W. Cargill, John H. MacMillan Sr. y John H. MacMillan, Jr. Operaron fuertemente en los estados de Wisconsin y Minnesota. En Minneapolis se ubica la sede central. Cargill es la número uno en la lista de la Revista Forbes respecto de las 400 más grandes compañías privadas.

Cargill empezó a construir barcos a finales de la década de 1930, y en la II Guerra Mundial se convirtió en constructor de servicios marítimos. Después de la II Guerra Mundial fueron pioneros en el transporte marítimo dentro del territorio estadounidense y en la construcción de terminales de granos. En ese momento se hicieron fuertes operaciones en Europa. También tuvo diferencias fuertes con el Directorio de Comercio de Chicago, cuando se eliminaron los controles de precios.

A partir de 1960, Cargill evolucionó en el comercio de granos hacia una empresa gigante que incluía molinos, producción de semillas, alimento de ganados, seguros, productos especiales de hierro, comercio de metales, e incluso, la construcción de sus propias barcazas en el río Mississippi.

En ese momento, al llegar a la cuarta generación familiar, se nombró a Erwin Telm gerente (CEO), quien estuvo en el cargo 17 años. Se caracterizó por el crecimiento continuado y la diversificación, cuando iniciaron grandes cambios en un impredecible escenario estadounidense e internacional.

En la década de 1970 la sequía y el hambre en la India y las compras desesperadas de la Unión Soviética hicieron que Cargill fuera muy activo en el ámbito internacional. La filosofía del CEO de Cargill en ese momento fue: No hay ninguna cosa que hagamos que no pueda ser hecha mejor.

En aquella época de las masivas ventas a Rusia existían las cinco grandes, de las cuales Cook Industries no continuó operaciones. Se mantuvo como la más grande entre las cuatro restantes: Cargill, Continental Grain, Louis Dreyfus y Bunge-born.

Cargill también incursionó en América Latina. El caso más dramático ocurrió en el 2009, cuando el entonces presidente de Venezuela Hugo Chávez expropió la filial local de Cargill que producía arroz. En Centroamérica Cargill tiene presencia visible en Honduras con concentrados, aves, embutidos; en Costa Rica, embutidos; en Nicaragua, aves y en Guatemala con la empacadora Perry.

Actualmente Cargill hace operaciones financieras como si fuera un banco.