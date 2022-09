La semana pasada escribí sobre el respeto al ciclista y recibí muchos comentarios positivos sobre el tema. Algunos de ellos me insistían en que hacen falta ciclovías que estén bien hechas. Ya en la ciudad de Guatemala y en algunas ciudades y pueblos hay carriles exclusivos para bicicletas. Si bien algunos están bien hechos, no terminan en un punto que permitan continuidad y el ciclista debe volver a las calles o carreteras. No hablemos del peatón, que en muchos lugares ni aceras tiene. Es obvio que hacer ciclovías y aceras requiere una fuerte inversión, pero no se puede hacer una carretera hoy en día sin contemplar esos espacios tan importantes para quienes van a pie o en bicicleta.

No se puede hacer una carretera hoy en día sin contemplar esos espacios tan importantes para quienes van a pie o en bicicleta. Ramón Parellada

Existan o no ciclovías, quien va en un vehículo motorizado debe respetar al ciclista y al peatón. Esto no es cuestionable. Al no haber ciclovías o vías exclusivas para ciclistas, no queda más remedio que ir por las calles y los vehículos deben considerar ir atrás cuando no se puede rebasar y al hacerlo separarse lo suficiente del ciclista, lo recomendables es 1.5 metros de distancia, para no afectarle ni provocarle un accidente. Recordemos que la ley da prioridad al peatón sobre el ciclista, motos y vehículos. Y lo mismo pasa con el ciclista, quien tiene prioridad sobre los vehículos motorizados. Claro está que el ciclista debe respetar todas las normas de tránsito para no cometer infracciones, pero en general hay vehículos, especialmente grandes como buses y camiones, con puntos ciegos que muchas veces, por imprudencia, no se fijan que va un ciclista y le causan daños. He visto cómo buses y tráileres han rebasado a un ciclista, pero aún sin terminar de hacerlo vuelven a su carril, forzándolos a salirse de la carretera. Lo peor es cuando no hay espacios en la orilla, sino canales para el agua o simplemente una acera. Así ocurren accidentes, sin el deseo de causar daño; simplemente por imprudencia.

Las ciclovías y aceras deben ser consideradas en cualquier calle y carretera que se quiera construir, y las existentes deben revisarse para incluirlas. El ciclismo urbano es cada día más importante y la seguridad del ciclista depende de estas ciclovías. Deben estar bien señalizadas. Muchas, para aprovechar el espacio, son ciclovías y paso de personas a la vez. Está bien, pero hay que ir con cuidado. No solo deben estar bien señalizadas durante el trayecto; deben tener terminaciones que permitan unir calles con la ciclovía. La que está en medio del carril de Vista Hermosa, por ejemplo, no tiene adecuadas salidas hacia las orillas del bulevar. La de Las Américas y Reforma debe tener continuidad en algunas calles laterales. Existen en muchos países formas de solucionar esto. Hay semáforos para ciclistas en intersecciones complicadas, por ejemplo. Los pasos de cebra para las personas tienen a la par, en algunos lados, pasos para ciclistas. Los automóviles deben parar su marcha para permitir que pasen peatones y ciclistas.

Yo creo que la ciudad seguirá creciendo en población. Lo vemos con sus múltiples edificios. Las calles se irán congestionando más y las alternativas para los peatones y ciclistas deben volverse cada día más importantes. Las grandes ciudades importantes de Europa, con escasez de espacios para estacionar autos, tienen ciclovías que son un ejemplo para países como el nuestro, donde las ciudades están creciendo y modernizándose rápidamente. Aclaro que no estoy en contra de las carreteras para vehículos. Creo que deben existir, pero complementarse con aceras para peatones y ciclovías, para los que cada día queremos movilizarnos en bicicleta.