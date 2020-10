Cincuenta presidentes de Guatemala en economía

Con motivo del Bicentenario de la Independencia de Guatemala, analicé en un libro de las políticas económicas que llevaron a cabo cada uno de los mandatarios, tanto presidentes como jefes de Estado, a lo largo de dos siglos. Los mandatarios han tenido un origen diverso, desde profesionales a militares y solo un guerrillero ha ejercido el cargo: Rafael Carrera.

El período analizado se puede dividir en cuatro etapas: la primera, con una duración de 50 años, de 1821 a 1871, en que se mantuvieron las disposiciones legales en que Guatemala fue provincia de España. Las dictaduras fueron frecuentes.

La segunda etapa, de 1871 a 1944, con una duración de 43 años, cuando el país empieza a modificar el modelo económico, pasando de un período en el que solo se podía hacer lo que la legislación permitía, a un modelo económico de tipo de libre mercado, aunque no logró llegar a desarrollarse con plenitud. Las dictaduras fueron frecuentes.

La tercera etapa, de 1944 a 1986, con una duración de 42 años, inició los primeros 10 años con políticas sociales fuertes, algunas de las cuales han perdurado hasta el siglo XXI. En esa época surgieron las instituciones como el Banco de Guatemala y el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. A partir de 1954, de nuevo cambió el modelo económico hasta un modelo de libre mercado, que con importantes enmiendas se ha mantenido hasta la actualidad.

La cuarta y última etapa inicia con el fin del último gobierno militar del siglo XX, y con la emisión de la Constitución Política de 1985, actualmente en vigor. Cada uno de los mandatarios enfrentó situaciones externas que los obligaron a tomar medidas extraordinarias y no previstas. Tres presidentes presentaron plan de gobierno completo. El primero de ellos, coronel Jacobo Árbenz Guzmán, que no pudo concluirlo por haber renunciado al cargo. Seguidamente, el del gobierno del general Carlos Arana Osorio, cuyo plan fue desbaratado por el alza de los precios del petróleo y la formación de la Organización de Productores y Exportadores de Petróleo. Y el tercero, el del Dr. Alejandro Giammattei, que no pudo desarrollarse aún por la aparición de la pandemia del coronavirus.

Una característica en estos 200 años consiste en que varios presidentes han sido militares, tanto de línea como de carrera, y algunos de ellos administraron el país bajo una dictadura económica y política. Sin embargo, no solamente los militares fueron dictadores, sino que la más larga dictadura fue la de un civil.

El cargo de presidente de la República hasta 1985 tenía centralizadas muchas atribuciones, fomentando la figura del caudillo. Sin embargo, a partir de la vigencia de la Constitución Política de 1985 se inició un proceso de descentralización dándole más poder al Congreso de la República. Se inició un proceso con la asignación de recursos dinerarios como parte de un porcentaje de los impuestos a favor de las municipalidades (actualmente 340), Universidad de San Carlos, Deportes, Corte Suprema de Justicia, Corte de Constitucionalidad y otros. Esta forma de asignar recursos económicos, si bien favorece la descentralización, limitó el accionar del gobierno central.

Con frecuencia se hace la pregunta de cuál de los presidentes ha sido el mejor. Se requeriría hacer un análisis de distintos aspectos de su desempeño.

