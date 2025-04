Por la libertad

Comercio: dos caras de la misma moneda

Es un mito común pensar que las exportaciones son siempre buenas y las importaciones, malas, pues eso sugiere que hay un ganador y un perdedor.

Dado que el comercio exterior es un tema de actualidad prioritario en todos los países, presento un resumen de mis notas de clase sobre este tema, que estudié con grandes maestros como el Dr. Manuel F. Ayau, el Dr. Joseph Keckeissen y el Dr. Juan Carlos Cachanosky. Todos dejaron un legado significativo a quienes tuvimos el privilegio de ser sus alumnos.

A través del libre comercio se incrementa el nivel de riqueza y calidad de vida en los países, permitiendo una mejor utilización de recursos escasos.

Los principios del comercio interior y exterior son idénticos. Por ejemplo, si un agricultor de Quetzaltenango vende su cosecha en la ciudad de Guatemala y a la vez compra insumos como fertilizantes, no se considera la balanza comercial entre ellas. Sin embargo, si este agricultor exporta su producto a El Salvador, esa venta se contabiliza como parte de la balanza comercial de Guatemala en su totalidad, no solo de Quetzaltenango. El comercio se realiza entre personas, y el resultado de la balanza comercial —suma de todas las exportaciones menos las importaciones— refleja el comercio exterior de bienes del país. Si esta suma es positiva, hay un superávit; si es negativa, hay un déficit. Nomenclatura desafortunada porque hace ver como positivas a las exportaciones y negativas a las importaciones.

No tiene sentido pensar que es mejor vender que comprar, así como tampoco es correcto decir que es preferible exportar que importar. Las ventas financian las compras y las exportaciones permiten las importaciones. El comercio se desarrolla porque los países buscan satisfacer necesidades de bienes y servicios que no pueden producir de forma competitiva. Cuando un país importa un bien, es porque resulta más costoso fabricarlo localmente que adquirirlo en el exterior. Así, tanto el comprador como el vendedor se benefician. Si no fuera así, el intercambio no se produciría.

Cuando hay un desbalance entre estos dos aspectos, la diferencia se ajusta a través de la balanza de pagos. Las importaciones no pagadas con exportaciones se cubren mediante ahorros, transferencias, donaciones, capitales del exterior o préstamos. Las diferencias en flujos causan variaciones en las reservas internacionales.

Las exportaciones conllevan la salida de bienes y la entrada de dinero, a menudo en dólares. Esto tiende a presionar los precios al alza, convirtiendo las importaciones en una opción más atractiva, debido a su menor costo. Esta dinámica incrementa las importaciones y fomenta que el dinero salga, mientras entran bienes, lo que puede resultar en un descenso de precios. De esta forma, se hace más atractivo para los extranjeros adquirir productos nacionales a precios competitivos, lo que, a su vez, impulsa nuevamente las exportaciones. Este proceso cíclico es fundamental para entender cómo opera el comercio exterior.

En un intercambio libre, cada participante valora más lo que recibe que lo que entrega, de no ser así, el intercambio no tendría lugar. En un comercio exterior abierto, las importaciones y exportaciones son dos caras de la misma moneda. A través del libre comercio, se incrementa el nivel de riqueza y calidad de vida en los países, permitiendo una mejor utilización de recursos escasos, aprovechando las ventajas comparativas de cada país. La división internacional del trabajo genera una interdependencia positiva entre naciones que practican el comercio exterior libre, fortaleciendo los lazos amistosos y reduciendo las posibilidades de conflicto.

