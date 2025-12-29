Desarrollo de país

¿Cómo termina el 2025?

Se destaca el primer año de Trump por la búsqueda de detener guerras en el mundo.

Terminamos el año 2025 viendo cómo el mundo va modificándose cuando va concluyendo el primer año del segundo gobierno del presidente de los Estados Unidos, el empresario Donald J. Trump. Los Estados Unidos de América sigue siendo por mucho la economía más grande del mundo, basado en el PIB nominal. A la vecindad de los Estados Unidos están Canadá, al norte, que es la novena economía del mundo, y al sur, México, que es la decimocuarta. Guatemala, con solo 18 millones de habitantes, está en puesto número 71 de la economía mundial.

La percepción de corrupción en Guatemala se mantiene como alta.

El presidente Trump inició su gestión de su promesa política electoral de Make América Great Again (parte 2) con la imposición de aranceles a muchos productos de muchos países del mundo, ya que de esa manera, según él y su equipo, lograría balancear el comercio bilateralmente y regresar inversiones a ese territorio. El caso más marcado ha sido con China, por ser la segunda economía mundial con crecimientos enormes durante los últimos 20 años. En el caso de Guatemala, después de varios meses de negociación, las autoridades de la materia en Estados Unidos y las guatemaltecas, con participación del sector empresarial, lograron un buen resultado.

También se destaca el primer año de Trump por la búsqueda de detener guerras en el mundo. El principal logro ha sido su influencia en detener la guerra entre Israel y Gaza. Pero quizá la de más cobertura mediática ha sido en la búsqueda de la solución de la guerra entre Rusia y Ucrania. El discurso de Trump es que, junto a su equipo diplomático, están colaborando para detener toda guerra, buscando la paz mundial.

Ahora bien, en el continente americano, es la primera vez que yo recuerde que los Estados Unidos le dé tanta importancia y eso se debe, en mi opinión, a la promesa de campaña de detener la inmigración ilegal y al ataque frontal contra el crimen organizado transnacional que ha afectado la salud de la ciudadanía en los Estados Unidos y su seguridad nacional. También me parece relevante que el secretario de Estado, el exsenador de Florida Marco Rubio, hijo de inmigrantes cubanos a Miami, Florida, marque también el paso rápido y firme, siguiendo la directriz del presidente. Mucha de la conversación en el continente es sobre Venezuela y el fin de la dictadura que encabeza Nicolás Maduro, a quien el presidente Trump acusa permanentemente de varios delitos, entre ellos, el apoyo que ha dado al envío de cocaína a la Unión Americana. Pero no solo es contra Maduro, sino también contra el presidente de Colombia por no acabar con las fábricas de cocaína, y también contra los carteles que operan en Centroamérica y, principalmente, los establecidos en México.

Guatemala cierra el año con un gobierno que va cerrando su segundo año con baja popularidad, con incremento de empleo en instituciones del Ejecutivo, con problemas serios en seguridad ciudadana, con un terrible manejo del mantenimiento de la infraestructura vial y con segundo año de la apuesta de incrementar el salario mínimo por la vía política y no por la vía técnica, lo cual reduce el empleo formal. A eso se suma un Congreso desgastado principalmente por el aumento de salario de los diputados y por la aprobación del Presupuesto 2026 desfinanciado y con ilegalidades.

Esperamos que las autoridades reflexionen este fin de año, que conversen con personas con experiencia en el sector público y con el sector empresarial, este último siendo la columna vertebral de la economía del país. La percepción de corrupción se mantiene como alta y la ineficiencia en la ejecución es un fenómeno que no contribuye al bienestar de la nación. En 2026 se nos vienen elecciones de instituciones claves, como el TSE, la CC, el MP y la Contraloría. Debemos estar muy atentos.

Feliz fin de Año y bendiciones en 2026.