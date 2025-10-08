Economía para todos

Con el Sputnik empezó la carrera del espacio

Magnicidio del presidente Carlos Castillo Armas dentro del Palacio Nacional en 1957.

La Memoria de labores del Banco de Guatemala de 1957 señaló que, al finalizar ese año 1957, hubo el lanzamiento del primer satélite por la URSS, paso inicial del hombre hacia la conquista del espacio. Comentario. Se seguía por radio el sonido del satélite Sputnik, cuando pasaba por encima de quienes estaban debajo de su órbita.



Los precios internacionales del café declinaron de 70 a 55 centavos por libra, reduciéndose los ingresos de los caficultores.



El Banco de Guatemala dio a los bancos créditos ordinarios y extraordinarios, este último para atender el financiamiento de la producción agrícola de las fincas nacionales por medio del Banco Nacional Agrario. El Banco también proporcionó recursos mediante la compra de valores emitidos por el Estado y las entidades oficiales.



El Banco emitió billetes por Q18.3 millones y amortizó Q15.8 millones. Se incineraron 18.5 millones de billetes. La emisión y amortización de moneda fraccionaria fue de cifras bajas.



Durante el año analizado se emitieron bonos del Tesoro para el Plan de Comunicaciones, Desarrollo Municipal y Teléfonos Nacionales. También se emitieron letras de tesorería que se cancelan dentro del mismo año. Y finalmente se emitieron bonos municipales “Ojo de Agua” 5% para financiar la introducción de nuevos caudales de agua potable a la Ciudad de Guatemala, y Bonos Obras Públicas Municipalidad de Mazatenango con destino a la construcción de drenajes y pavimentación de las calles, introducción de agua y mercados en esa localidad.



El Departamento de Estudios Económicos prestó al gobierno de la República asesoría en la preparación de estudios tales como el proyecto de impuesto sobre la renta, las reformas del Sistema de Cálculo de la Deuda Pública, los instructivos elaborados para la determinación del déficit o superávit de las operaciones financieras del gobierno.

Hasta el año 1957, el Banco de Guatemala estableció 32 agencias. Era una época en que el sistema bancario comercial no estaba suficientemente desarrollado y el Banco, aplicando el principio de subsidiariedad, daba servicios de canje de moneda, cambio de moneda extranjera, pago de cheques, transferencia de fondos, entre otros. Además, era un medio seguro y cómodo para recaudación de las rentas del Estado.



Más adelante el Banco decidió cerrar todas las agencias y ofrecer las instalaciones a otros bancos. Las agencias departamentales fueron construcciones nuevas, incluyendo una casa para el agente y una biblioteca. Las bibliotecas más adelante habían se entregaron a otras instituciones de provincia. Hasta aquí la información del Banco de Guatemala.



En el mundo, la unión Soviética lanza al espacio el Sputnik ya mencionado. Se firma por seis naciones el Tratado de Roma, inicio del Mercado Común Europeo, hoy Unión Europea. ONU crea la Comisión Internacional de Energía Atómica. En América, Fuerzas del Directorio Revolucionario asaltan el Palacio Presidencial en Cuba.



En Guatemala, magnicidio del presidente Carlos Castillo Armas dentro del Palacio Nacional. Asume el primer designado, Luis A. González; no había cargo de vicepresidente. Un magnicidio previo fue el del presidente José María Reyna Barrios en 1898. Ambos ejercían el cargo presidencial. Interesante leer el libro de Rolando Girón Romero, titulado Vida y magnicidio de Carlos Castillo Armas.



Creación del Cacif. Nuncio Genaro Verolino es declarado non grato. Creación de la Facultad de Veterinaria y Zootecnia en la Usac, primera de su clase en Centroamérica. Se llevan a cabo elecciones presidenciales. Protestas denunciando fraude. Triunvirato militar. Asume la Presidencia el segundo designado, Guillermo Flores Avendaño, quien después publicó sus memorias en dos volúmenes.