Construcción de metro, cara tarea complicadísima

Con un entusiasmo explicable pero al mismo tiempo preocupante, tanto el presidente Arévalo como el alcalde capitalino Quiñónez se refirieron al plan de construir un metro subterráneo Usac-Trébol, con posibles futuras líneas Mixco-ciudad y Palencia-Villa Nueva. Sin duda es urgente comenzar a detener la paralización diaria capitalina por el aumento vehicular, y necesita decidir entre varios criterios por ser “problema-dragón” de docenas de cabezas. Es indispensable la colaboración entre el gobierno y la comuna. Su falta derivó en muchos de los serios problemas para todos los vecinos, y sobresalen los causados por los períodos monárquicos de la alcaldía de Arzú, cuyos efectos son obvios. El jefe de la comuna actual parece tenerlo claro.

La relación entre presidente-alcaldes debe ser cercana. El departamento de Guatemala, con sus 17 municipios y jefes edilicios, pero también con las comunas como la Antigua, Chichicastenango y Panajachel, tan relacionadas con el turismo. Me parece necesario tomar en cuenta el porcentaje de votos favorable de los jefes municipales, así como la diferencia entre los obtenidos y los logrados por quien ocupó el segundo lugar. Esto se debe a la necesidad de actualizar la autonomía municipal con los planes de gobierno. En la capital, Quiñóñez, un alcalde débil por la mínima diferencia de sus votos, menos del 2%, con el segundo lugar. En Mixco, el pintoresco y reelecto Neto Bran también habla de dicho metro, cuyo concepto implica ser subterráneo.

Claro, es posible construir un metro, porque casi todo es posible, pero se deben analizar otras opciones en relación con su costo. Para empezar, el terreno firme necesario hace necesario construirlo a 40 metros de profundidad, lo cual equivale a un edificio de doce pisos. Cada estación, según un experto consultado ayer, necesita de una manzana de espacio para cada una de las estaciones, y si se decide blindar el túnel necesario se aumenta en un alto porcentaje el costo, aunque se puede disminuir la profundidad a unos 20 metros. La ciudad, rodeada de barrancos, necesita la construcción del túnel en la parte debajo de su parte más baja, a lo cual debe agregarse la cantidad de puentes y de pasos a desnivel necesarios para lograr la meta de disminuir el tiempo de traslado.

Construir un metro requiere de colaboración gobierno-comunas, sector público-privado y cambios al Código Municipal. Mario Antonio Sandoval

Arévalo, creo, no tiene un plan a este respecto y por ello debe utilizar, si hay, alguno realizado por la comuna, pero esto también es muy difícil porque sus autorizaciones para construir centros comerciales y edificios casi en cualquier parte, demuestran una prioridad distinta. Tener el deseo de construir un metro es muy loable, pero se trata de una obra técnicamente muy difícil no solo por su construcción sino por todas las decisiones y los efectos temporales mientras dura la construcción. Otro criterio utiliza las vías férreas existentes, debidamente reparadas, o sistemas elevados no construidos con cemento sino con hierro a causa de su instalación inmediata. Esta obra necesita de un plan nacional para mejorar la comunicación terrestre.

Es impostergable explicar las implicaciones de las promesas y de pedir una constante información por medio de la prensa y por declaraciones. El presidente no tocó el tema en su discurso y el alcalde capitalino viene de una escuela de la agresividad. La problemática nacional no tiene soluciones fáciles, lleva tiempo, y necesita acuerdos político-institucionales, alianzas público-privadas favorables para el país, colaboración internacional y compromisos para continuarlos.

– Fue importante la sumisión del ejército, aunque en teoría es innecesaria por ser su deber constitucional. El presidente es autor de una obra sobre el papel castrense en la democracia.

– Creo obligada una disculpa a los países cuyos representantes asistieron. La absurda actitud de los diputados, sospechosa, causó este bochorno nacional.

– La absurda sesión virtual del oneroso Parlacén para beneficiar a Giammattei, comprueba protección para corruptos.