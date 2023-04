Conversatorio en la biblioteca del Banguat

El Departamento de Comunicación y Relaciones Institucionales y la Sección de Bibliotecas del Banco de Guatemala me invitaron el jueves 9 de marzo de 2023, a la 16:30 horas, para participar en el Conversatorio de los libros de mi autoría que seleccionaron.

Los libros fueron los siguientes:

Guatemala: Un siglo y seis lustros de banca, bancos y banqueros (1877-2007); Política económica de 50 presidentes de Guatemala; De trapiche a ingenio. La Aventura de una empresa familiar; Vivencias de 200 años: conmemoración del Bicentenario de la Independencia; y Empresas familiares de Guatemala.



La invitación fue hecha a personal del Banco de Guatemala y se realizó en la Biblioteca del Banco Central, en el primer nivel del edificio. Se dio a conocer que había trabajado en el Banco de Guatemala en la década de los 60.

La actividad consistió en tres partes. La primera, la trayectoria personal en que trabajé en el Banco de Guatemala. La segunda, una breve reseña de los libros mencionados; y finalmente preguntas, respuestas y comentarios.

Trayectoria: En cuanto a mi trayectoria, inicié labores el 9 de mayo de 1961 en la Sección de Moneda y Banca del Departamento de Estudios Económicos, como ayudante. Estaba estudiando el segundo año de la carrera de Economía.

Se presentaron cinco libros de mi autoría en la Biblioteca del Banco de Guatemala. José Molina Calderón

El 12 de octubre de 1962 se estableció el primer Control de Cambios del Banco de Guatemala y se abrió una oficina en la 6a. avenida y 10ª. calle de la zona 1, a la vecindad del edificio en donde había estado la sede del Banco Central de Guatemala, S. A., en 1926 a 1931 (actual local de una conocida panadería).

Esa oficina se había montado con mucho secreto, con el objeto de evitar fuga de capitales, ante el temor de escasez de dólares y de una devaluación monetaria, lo que no ocurrió. A esa oficina fui enviado para colaborar y me situaron en la puerta de entrada para dirigir el numeroso volumen de personas que querían comprar dólares, o bien los que estaban obligados a entregarlos ante el nuevo régimen cambiario. El trabajo fue fácil, porque consistía en encontrar la ventanilla o escritorio en donde podían atenderlos y recuerdo que no hubo problemas para la atención al público.

La Junta Monetaria, por resolución número 3831 del 7 de diciembre de 1962, creó el Consejo Técnico del Banco de Guatemala, el cual hasta la fecha ha operado a lo largo de 60 años.

Derivado de ese Control de Cambios, se reorganizó la dirección de algunos departamentos y llegó como titular del Departamento de Estudios Económicos el licenciado Jorge González del Valle, quien lo fue en 1963. El asesor del Consejo Técnico, un economista destacado, Armando González Campo, se desempeñó como director de ese departamento en 1964.

El Consejo Técnico inició sus funciones el 17 de enero de 1963 y fui nombrado en el cargo de secretario permanente, donde permanecí hasta el año 1966 inclusive. Este año me gradué como economista en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala.

En el año 1967 fui transferido al Departamento de Relaciones Públicas para colaborar con el recién nombrado director del mismo, licenciado José Antonio Palacios García, un economista de larga trayectoria en el Banco de Guatemala y que fue el iniciador de elaborar los datos de lo que actualmente se conoce como producto interno bruto (PIB), que es la mayor medida del tamaño de la economía nacional y que actualmente se elabora cada tres meses.