Florescencia

Cuando el entretenimiento se vuelve política

Gobernar un país requiere mucho más que likes digitales.

La tecnología y las redes sociales cambiaron la manera en que las personas se informan, opinan y conocen a políticos que desean liderarlas.

Millones de guatemaltecos consumen videos y contenido emocional durante horas cada día. En medio de todo eso, muchas veces ya no logramos distinguir fácilmente entre entretenedores, figuras públicas o verdaderos servidores públicos. Esa confusión es peligrosa, porque una cosa es llamar la atención y otra muy distinta es tener la capacidad de servir a un país.

A través de las redes sociales, los verdaderos líderes pueden comunicar ideas, escuchar directamente a sus comunidades, informar y rendir cuentas de una manera más cercana y rápida. El problema aparece cuando las redes comienzan a premiar más el entretenimiento que la profundidad. Mientras más polémica genera un video, más se comparte. Mientras más emociones provoca una publicación, más visibilidad recibe.

Eso ha comenzado a influir en la política nacional. Vemos candidatos tradicionales intentando reinventarse digitalmente con filtros que los hacen ver décadas menores, actuaciones exageradas y contenido diseñado para captar atención. Incluso hemos visto figuras políticas —algunos ancianos— queriendo comportarse como superhéroes o personajes de película para mantenerse relevantes dentro del mundo digital. Algunos lo ven como algo gracioso. Pero es ahí donde debemos transformar la forma en que estamos evaluando a quienes quieren gobernar. Son estas personas a las que conscientemente les estamos entregando la administración de los recursos de nuestro país y del futuro de nuestras familias. ¿Les confiaríamos realmente nuestro dinero para construir carreteras, escuelas y hospitales?

Adaptarse a nuevas plataformas no tiene nada de malo. Toda sociedad cambia. Toda comunicación evoluciona. Pero debemos tener cuidado cuando la imagen virtual comienza a sustituir la realidad. Cuando el personaje digital empieza a importar más que la trayectoria, la preparación, el carácter o los resultados reales de una persona. Cuando la política empieza a parecerse más al espectáculo, el ciudadano debe exigir propuestas y no nada más consumir personajes.

¿Le confiarías el futuro del país a la misma persona que te entretiene todos los días?

Un video viral puede generar emoción durante unos segundos, pero gobernar Guatemala requiere mucho más que eso. Gobernar significa tomar decisiones difíciles. Significa administrar recursos públicos, fortalecer escuelas, mejorar hospitales, generar inversión, cuidar la seguridad y enfrentar problemas complejos que no se resuelven con frases cortas ni videos emocionales. Los problemas reales de nuestro país requieren preparación, experiencia, historial de servicio, estabilidad emocional y equipos capaces.

El riesgo aparece cuando se comienza a confundir a quien domina las redes con quien realmente tiene capacidad para liderar. Una persona puede tener millones de vistas y aun así no estar preparada para manejar responsabilidades nacionales. Por eso, debemos aprender a hacer preguntas más profundas. ¿Qué experiencia tiene esa persona? ¿Qué resultados ha construido en su vida? ¿Cómo maneja presión real? ¿Cómo administra recursos y responsabilidades? ¿Qué valores demuestra cuando no está frente a una cámara? Y la respuesta también nos la facilita la tecnología que está en nuestras manos.

Comunicar bien es importante. Un buen líder debe saber escuchar, conectar y transmitir esperanza. La política no puede reducirse únicamente a filtros, tendencias, likes y personajes diseñados para sobrevivir dentro del algoritmo. Un país no se construye con entretenimiento. Se construye con responsabilidad, capacidad, visión, trabajo y verdadero compromiso de servicio. También se construye con humildad para reconocer límites, rodearse de gente preparada y entender que el poder público no es un escenario personal.

Las redes sociales seguirán influyendo en la política. Esa es nuestra realidad actual. Pero como sociedad necesitamos aprender a mirar más allá de la pantalla. Porque, al final, el futuro de millones de familias—incluyendo nuestra propia familia—depende de las decisiones que toman quienes llegan al poder. Y esas decisiones requieren mucho más que viralidad. Requieren carácter, preparación y amor verdadero por el país.