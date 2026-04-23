Por la libertad

Cuba: el día después

¿Caerá el régimen dictatorial y criminal cubano? ¿Qué sigue? ¿Cuáles serán los siguientes pasos, el día después…?

¿Caerá el régimen dictatorial y criminal cubano? ¿Qué sigue? ¿Cuáles serán los siguientes pasos, el día después…? ¿Quién lo liderará? ¿Se establecerá un verdadero Estado de derecho? ¿Se respetarán por fin los derechos individuales a la vida, libertad y propiedad? ¿Se adoptará el dólar americano como moneda? ¿Se devolverá la propiedad a sus legítimos dueños? Estas y muchas más preguntas estuvimos considerando el fin de semana pasado con un grupo de expertos, en un evento organizado por el Instituto Independiente.

El actual régimen cubano tiene los días contados y la transición hacia un verdadero Estado de Derecho es necesaria para el mayor bienestar de quienes viven en la isla.

El régimen cubano no cae porque hoy en día no hay salida para los que gobiernan la isla. No hay una forma en que salgan inmunes y que no sean juzgados. Por ello, quienes gobiernan se resisten a ceder. No les importa que la gente tenga hambre, no tenga electricidad y esté desesperada. Los tienen bien controlados a base de fuerza, terror y las migajas que les dan en su cartilla de racionamiento.

Pero todo llega a su fin. Hay voces disidentes que con desesperación exigen un cambio de gobierno. Lo que toca no es una tarea fácil. Hay algunas cosas que se deben establecer para que Cuba pueda volver a ser libre y próspera.

Sustituir un régimen comunista no es cosa nueva. Ya pasó con los países de la ex Unión Soviética (URSS), los de la Europa del Este y los Balcanes (ex Yugoslavia). No todos se pasaron al capitalismo, pero sí adoptaron una economía de mercado en buen grado y abandonaron la férrea y absoluta planificación central. Cada país tiene su propia historia y situación particular; por lo tanto, en el caso de Cuba, podría hacerse similar. Lamentablemente, no veo un líder nato que venga apoyado por el pueblo. Cualquiera que se asoma con valentía es apresado, torturado y condenado a pena de muerte o a muchos años de prisión. Pero hay muchos cubanos en Florida que desean apoyar el cambio y volver a la isla.

Una vez se tenga un buen liderazgo, hay que establecer un verdadero Estado de derecho en donde se respeten y defiendan los derechos individuales a la vida, la libertad y la propiedad privada. Esto permitirá que cualquier persona pueda expresarse libremente, que la vida se defienda bajo cualquier circunstancia y que las inversiones lleguen en abundancia al tener garantizada su propiedad. Bajo el nuevo liderazgo se deberá plasmar todo en una nueva constitución. Algo sencillo pero contundente, como lo es la de los Estados Unidos. Otro tema fundamental es conseguir una moneda sana. El peso cubano no sirve ni vale hoy en día. El gobierno se ha encargado de destruirlo. La gente ya conoce el dólar americano y podría adoptarse esta moneda en competencia con cualquier otra. Seguramente los cubanos terminarían usando el dólar y el euro. Una moneda sana es fundamental como medio de intercambio.

Dentro de estos esquemas generales hay muchas dudas aún. ¿Cómo y a quiénes se les va a devolver la propiedad privada? Hay varias formas de hacerlo, tal como lo hicieron los que ya pasaron del comunismo a una economía de mercado libre. Algunos tendrán sus documentos originales de sus propiedades y otros no; algunos de los propietarios ya han fallecido y podrían ser los herederos quienes los representen. ¿Y las familias que ocupan desde hace años ciertas casas? Tal vez esta es la parte más difícil. Lo que son las fábricas que aún existen y las fincas podrían devolverse a sus legítimos propietarios. La propiedad que no sea reclamada se pondría a disposición del pueblo cubano, a través de acciones emitidas a la gente que podría hipotecar o vender.

El actual régimen cubano tiene los días contados y la transición hacia un verdadero Estado de derecho es necesaria para el mayor bienestar de quienes viven en la isla.