De Durou y Sure a monseñor Rossell

Luis Durou y Sure, C. M., fue director de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl.

Pasado el cónclave, puede recordarse a los 14 obispos y arzobispos de Santiago de Guatemala, 1821-2025.

Monseñor Rossell mandó a hacer una réplica del Cristo de Esquipulas para realizar una peregrinación nacional.

José Luis Colmenares escribió Obispos y arzobispos de Guatemala. Guatemala, 2020, 36 páginas. Impresión Kolash Publicidad, septiembre de 2020. Incluye reproducción de pinturas de cada uno. Tomo V, serie Catedral Metropolitana. Seguidamente, un extracto de la publicación. Entre paréntesis, el número de página.

Luis Durou y Sure, C. M. Luis Durou y Sure nació en Sainte-Sabine, la Dordoña, Francia, el 1 de febrero de 1870. Ordenado sacerdote en Limoges, en 1895. En 1901 ingresó en la Congregación de la Misión de San Vicente de Paúl. Enviado a Popayán, Colombia en 1903, desarrolló una intensa actividad pastoral hasta 1912, cuando fue nombrado visitador de los padres paulinos y director de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl, lo que provocó su traslado a Guatemala, desde donde viajaba para visitar las casas paulinas del istmo, combinando con una actividad pastoral como sacerdote y en el Hospital General. (30)

Vivió en persona el terremoto de 1917-18, y se dedicó al servicio de los enfermos. El 3 de agosto de 1928, el papa Pío XI lo nombró arzobispo de Guatemala, y se verificó la ordenación episcopal el 11 de noviembre del mismo año. Era un padre y pastor dulce y amable. Se preocupó de visitar las parroquias más lejanas y necesitadas de la arquidiócesis, y llegó hasta el Petén. (30)

En sus tiempos se celebró la coronación pontificia de la Virgen del Rosario en 1934, así como las conmemoraciones del IV centenario de la erección de la diócesis de Santiago de Guatemala y del II Centenario del Jubileo Circular en Guatemala. También en su tiempo se hizo la compra del nuevo órgano monumental para la catedral, así como del nuevo reloj del templo. Después de varios años de estar enfermo, falleció el 17 de diciembre de 1938. Su cuerpo fue sepultado en la Catedral Metropolitana. (30)

Mariano Rossell Arellano. Mariano Rossell Arellano nació en Esquipulas el 18 de julio de 1894. Fue ordenado sacerdote por el arzobispo Riveiro y Jacinto, en el Palacio Arzobispal, el 25 de mayo de 1918. Fundó el Colegio para Niños San Sebastián. Desde 1935 fue nombrado vicario general del Arzobispado y el 8 de enero de 1939, el papa Pío XII lo nombró arzobispo de Guatemala. (29-30)

Empezó su servicio episcopal en el gobierno de Jorge Ubico, y durante todo su servicio pastoral hubo de sortear situaciones sociopolíticas particularmente turbulentas. Desde un principio trabajó por la instrucción religiosa de los feligreses y por las vocaciones sacerdotales. (30)

En 1943, en conmemoración del II Centenario del Arzobispado de Guatemala, organizó el Primer Congreso Eucarístico Arquidiocesano. Después de la Revolución de 1944, y ante la amenaza comunista, se va deteriorando la relación Iglesia-Estado. En medio de muchos ataques a la Iglesia, monseñor Rossell se comprometió en una lucha tenaz contra el comunismo ateo: después de convocar el Primer Congreso Eucarístico Nacional en 1950, mandó a hacer una réplica del Cristo de Esquipulas para realizar una gran campaña de peregrinación nacional contra el comunismo, la cual recorrió el país desde 1953 hasta 1954. (30)

En 1956, el papa Pío XII erigió la Prelatura Nullius del Cristo de Esquipulas, de la cual nombró al arzobispo Rossell como su primer prelado. En 1959, convocó el Primer Congreso Eucarístico Centroamericano. Hacia el final de su vida, le tocó preparar la iglesia arquidiocesana para acoger el Concilio Vaticano II. Falleció el 10 de diciembre de 1964. Fue sepultado en la Catedral Metropolitana. (30)