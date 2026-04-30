Por la libertad

Del Foro de São Paulo al Grupo de Puebla

Para mejorar el nivel de vida de los más pobres hay que respetar los derechos individuales a la vida, la propiedad y la libertad.

La izquierda latinoamericana está pasando por sus peores momentos. Los países dominados por izquierdistas radicales han destruido sus economías, incluyendo sus monedas, y multiplicado la pobreza. Al decir izquierdistas radicales me refiero a comunistas y socialistas, ya sea que hayan sido electos popularmente o se han apoderado del poder volviéndose dictadores. Pienso en los más radicales como Cuba, Venezuela y Nicaragua en este momento. Sin embargo, los electos democráticamente también califican, como la Argentina peronista con los Kirchner, Bolivia con Evo, Brasil con Lula y México con López Obrador y Sheinbaum, entre otros.

“El bien común puede prevalecer sobre intereses individuales, pero no sobre los derechos individuales”. Manuel F. Ayau

Todos han aplicado políticas perdedoras y empobrecedoras. Sus resultados son un fracaso total. Sus gobiernos crecen a costa de la destrucción de su producción. Han provocado la fuga de cerebros talentosos y capitales. Sus economías se han vuelto más lentas y en algunos casos han sido un verdadero desastre, incrementando la pobreza en vez de reducirla. La destrucción de la moneda a través de inflaciones altísimas e hiperinflaciones ha sido fatal. En los casos donde los dictadores controlan el poder, la gente no puede ni opinar contra el gobierno porque son reprimidos por la fuerza siendo torturados, apresados y en algunos casos condenados a condenas largas de prisión. La fuerza y el miedo han mantenido a los dictadores en el poder. La corrupción es generalizada en todos lados.

Para darle legitimidad a sus políticas, en 1990 se juntaron en São Paulo varios de los partidos de izquierda radical con algunos de los dictadores y líderes políticos a la cabeza, como Lula da Silva y Fidel Castro, para dar origen al desprestigiado “Foro de São Paulo”. Con el tiempo, casi todos los partidos de izquierda de Latinoamérica se hicieron miembros. El objetivo era reunir a los partidos de izquierda de todos los países de Latinoamérica para buscar políticas contra el capitalismo, aunque ellos le llamaban neoliberalismo, además de sentirse apoyados por el resto de los colegas de la región.

A pesar de haber promovido agendas izquierdistas en la región a través de los partidos políticos afines a su ideología, el Foro de Sao Paulo ha sido un total fracaso. De esta cuenta se creó en el 2019 el Grupo de Puebla, con expresidentes, líderes políticos y algunos académicos con ideología izquierdista. El objetivo de este grupo era y sigue siendo promover una agenda izquierdista en América Latina. Entre las figuras más conocidas de este grupo durante su fundación destacaron Lula da Silva, Alberto Fernández, Rafael Correa. Ernesto Samper y José Luis Rodríguez Zapatero. Entre los fundadores de Guatemala se encuentran la actual ministra de Educación, Anabella Giracca, y el actual ministro de Finanzas, Jonathan Menkos, y por Winaq, Sonia Gutiérrez Raguay.

Este grupo es similar al Foro de Sao Paulo y va por el mismo camino. La razón es que las políticas de izquierda son empobrecedoras. Para mejorar el nivel de vida de los más pobres, hay que respetar los derechos individuales a la vida, la propiedad y la libertad. No se pueden justificar políticas que violen estos derechos y es lo primero que hacen los izquierdistas. El respeto a esos derechos se debe hacer a través de instituciones que promuevan los mismos; es decir, un verdadero Estado de derecho en el cual se vele por la seguridad de los ciudadanos y no se atente contra ellos. Como decía uno de mis queridos mentores, Manuel F. Ayau, “El bien común puede prevalecer sobre intereses individuales, pero no sobre los derechos individuales”. En otras palabras, el bien común no puede justificarse a costa de violar los derechos individuales.