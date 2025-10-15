Economía para todos

Descenso del 26% de los precios del café

Debido al descenso del 26% de los precios del café, se hizo un informe al Organismo Ejecutivo.

La Memoria anual y estudio económico del Banco de Guatemala de 1958 señala que entró en vigor el tratado que dio vida al Mercado Común Europeo, y se llevó a cabo la Conferencia Mundial que se celebró en Río de Janeiro, Brasil, para formar una Organización Internacional del Café.

La Fuerza Aérea Guatemalteca ametralló a varias embarcaciones mexicanas que pescaban en aguas guatemaltecas.

La economía guatemalteca se vio afectada por el decaimiento de la actividad económica norteamericana. Los ingresos fiscales provenientes de la exportación de café se vieron afectados hacia la baja. Hubo un ligero estancamiento del Producto Nacional (-0.4%).

La deuda pública de 1953 a 1958 aumentó de Q29.2 millones a Q65.5 millones. Los ingresos fiscales ascendieron a Q90.8 millones y los egresos a Q98.7 millones. Estos últimos ya habían pasado la barrera de los Q100 millones al llegar el año anterior a Q102.6 millones.

Debido al desequilibrio que ocasionó en la Balanza de Pagos el descenso del 26% de los precios del café en 1958, el Banco de Guatemala presentó en mayo de ese año el Informe al Organismo Ejecutivo de la Situación Monetaria y Cambiaria del País.

La Junta Monetaria declaró terminada la primera revisión de las leyes bancarias con motivo de audiencia concedida por el Congreso de la República, en cuyo trabajo armonizaron de común acuerdo los criterios del Ministerio de Economía y de la Junta Monetaria. Hasta aquí la información del Banco de Guatemala.

En el mundo, en 1958, se creó la República Árabe Unida (RAU). Constitución de comunas populares en China. Crisis en Líbano. Primer laboratorio espacial en órbita terrestre. Golpe de Estado en Irak, se proclama la República. Muere el Papa Pío XII. Se inicia el pontificado de Juan XXIII: comienza la presidencia de Charles de Gaulle en Francia (V República).

Se publica la novela El gatopardo de G. T. de Lampedusa, de donde surgió la frase: “Si queremos que todo siga como está, necesitamos que todo cambie”. Expresión utilizada por los políticos, y de donde surgió el “gatopardismo”. Se llevó al cine (1963) y recientemente a la televisión (2025).

En Centroamérica, Tratado Multilateral de Libre Comercio e Integración Centroamericana de 1958 es el antecedente del Mercomún de 1960, el cual trataba de fomentar los productos de la región aumentando violentamente los aranceles. Se impulsaba el crecimiento hacia dentro. A mediados de la década de 1980 cambió el modelo económico, se redujeron los aranceles y surgió el modelo de crecimiento hacia fuera, alentando las exportaciones. La historia se repite. El aumento de aranceles es lo que está haciendo el presidente Donald Trump en la nación estadounidense.

En 1958 en Guatemala, Miguel Ydígoras Fuentes asumió la presidencia el 2 de marzo (1958-1963). Creación de la Policía Militar Ambulante, que se canceló después de los acuerdos de paz de 1996. Fundación de la Escuela de Capacitación Forestal. Censo Industrial. Creación del Banco Granai & Townson. Inauguración del Palacio Municipal en la capital guatemalteca. Canceló operaciones la mina de plomo Kakipec, en Cobán, por la caída de precios y las excesivas multas y reclamaciones fiscales impuestas por el gobierno. El Congreso aprobó nuevo arancel de aduanas.

Billy Graham inició una cruzada evangelista. Sarita Montiel, La violetera, actuó en el Teatro Cápitol; sus seguidores la asustaron al provocar bamboleo en el automóvil que utilizaba. Se inauguró el tramo de la carretera de Huehuetenango a La Mesilla, frontera con México. El 30 de diciembre de 1958 la Fuerza Aérea Guatemalteca ametralló a varias embarcaciones mexicanas que pescaban en aguas guatemaltecas, creando un incidente diplomático con México.