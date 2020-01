Diez prioridades para este nuevo gobierno

El CEES (Centro de Estudios Económico Sociales) publicó el día de la toma de posesión del nuevo gobierno cuáles deberían ser las 10 prioridades a modo de poder alcanzar más rápidamente un mejor nivel de vida para todos los habitantes del país.

La seguridad va de la mano con la justicia y tiene que ver con la defensa irrestricta de los derechos individuales. Ramón Parellada Cuadrado

Primera: Seguridad y justicia. La seguridad va de la mano con la justicia y tiene que ver con la defensa irrestricta de los derechos individuales: a la vida, a la propiedad y a la libertad. La recuperación de la certeza jurídica, la consecución de un verdadero Estado de Derecho y la despolitización de la justicia son esenciales para ello.

Segunda: Respetar la propiedad privada de los trabajadores. A los trabajadores se les confisca parte de sus ingresos y ahorros para lo que otras personas creen que les conviene más a ellos. Se les deben devolver sus pertenencias y que decidan qué hacer con su dinero.

Tercera: Eliminar el impuesto sobre la renta y reducir el gasto del gobierno. El ISR es el impuesto que más afecta la capitalización de inversiones productivas. En un país con tanta urgencia para crear valor y oportunidades para los guatemaltecos más pobres, este impuesto es una contradicción.

Cuarta: No más endeudamiento. La deuda de Guatemala es impuesto diferido. La deuda oficial estaba en 2017 en 25% del PIB. Pero, en realidad, al sumarle la deuda que el Gobierno le debe al IGSS y al Banco de Guatemala asciende al 37% del PIB. El Gobierno debe reducir los gastos y equipararlos al nivel de los ingresos tributarios.

Quinta: Liberar el mercado laboral. Si queremos que los más pobres tengan más oportunidades hay que liberar el mercado laboral y eliminar todas sus rigideces. Mientras exista en el interior gente que no gana nada porque no halla trabajo, no se pueden imponer trabas a cualquiera que llegue a ofrecer algo que les permita tener algún ingreso.

Sexta: Simplificar los trámites administrativos y descentralizar la administración pública. Para un país pobre, crecer 3.5% del PIB es seguir en la pobreza. Se debe triplicar ese crecimiento cuanto antes. Descentralizar, desregular y eliminar o agilizar todos los permisos, licencias y trámites burocráticos que retrasan las actividades productivas es esencial.

Séptima: Devolver a los padres la responsabilidad de la educación de sus hijos, liberándola del control estatal. Se debe eliminar la camisa de fuerza del Mineduc. El sistema tradicional es rígido y obsoleto. Responde a la presión de sindicatos y no a las necesidades de los padres de familia. Son estos los que deben velar por la educación de sus hijos y escoger libremente entre todas las alternativas modernas.

Octava: Devolver a las personas el derecho que tienen al subsuelo. Para eliminar la polarización y los conflictos en relación con las actividades extractivas, se debe devolver la propiedad del subsuelo a los dueños de las superficies de sus propiedades. Solo así el dueño decidirá si se explotan o no los recursos naturales bajo su propiedad.

Novena: Apertura al comercio exterior. Una forma inmediata de incrementar los ingresos reales a los más pobres es eliminar las barreras al comercio exterior. Los países que se han abierto al comercio exterior han logrado mayores niveles de competencia interna y eficiencia. Han logrado bajar los precios de todos los productos, en especial de los alimentos.

Décima: Despenalizar las drogas. Lo ideal sería que todas se despenalizaran para acabar con el negocio criminal que nos genera tanta corrupción y violencia.