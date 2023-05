Diseño de papeletas deja fuera a Pineda

El Tribunal Supremo Electoral agregó otro motivo de desconfianza cuando el lunes informó de iniciar hoy el envío de los diseños de las papeletas a las imprentas, para poder tenerlas el 25 de junio. Afirmó además no poder hacer una impresión con Carlos Pineda y sus candidatos porque cuesta Q25 millones, lo cual a nadie sorprende y deja fuera la posibilidad de un veredicto en contra de la Corte de Constitucionalidad y encaja en las declaraciones de las candidatas Sandra Torres y Zury Ríos, ahora integrantes del trío de aspirantes, si no oficiales, con la venia del rey Alejandro I, infelizmente reinante. Ahora queda la duda de cómo se repartirá el voto del defenestrado, quien podría intentar la negociación del apoyo de este grupo ciudadano, pero si lo hace no tendrá éxito.

Pineda, si lo desea, puede hacer un partido político y tiene cuatro años para promocionarse y convencer a un equipo humano en realidad nuevo, pero esto es remoto a causa de su personalidad reacia a crear grupos no integrados por personas cuya tarea sería acatar sin discusión sus ideas en todos los campos. Torres y Ríos no podrán impedir la percepción de tener y haber tenido ese tácito apoyo del gobierno, vía decisiones de entidades legales. Mulet tiene muchas posibilidades de ascender y a mi juicio lo logrará, pero no se sabe si con número suficiente para integrarse al trío con posibilidades de una victoria, siempre y cuando el poco conocido sistema del traslado al TSE de la información de los resultados no presente la posibilidad de ninguna duda justificada.

Con la salida definitiva de Pineda, se integra el trío oficialista Torres, Ríos y Conde. La CC no tiene nada qué decidir. Mario Antonio Sandoval

En esta elección nadie se esperaba el surgimiento de Pineda, quien basó su propaganda en las redes sociales, ni nadie se esperaba su salida a consecuencia de errores debidos a inexperiencia, o a caer en trampas. El mensaje de quienes lo apoyaron es claro, no tácito. Los temas tratados en su campaña fueron similares a los de otros aspirantes y pegaron, como se dice popularmente, pero también fueron fundamentales sus contradicciones, muestras de desconocimiento de temas importantes y sobre todo insistir en ser un nuevo en la política, una falsedad, así como señalar a los asistentes a sus reuniones como personas voluntarias, no acarreadas. Ahora le queda retirarse del escenario y decidir si se abstiene de votar, vota por alguien o vota nulo. Es un ciudadano más.

El reacomodo de posibilidades del resto de aspirantes, creo, afianzará el sueño de opio de algunos de ganar la elección, basado precisamente en su desconocimiento de las entrañas del monstruo politiquero nacional. El interés ciudadano se dirigirá a saber quiénes son y han sido, qué han hecho, los candidatos a diputados de todos los así llamados partidos nacionales. En esto, el transfuguismo es fundamental, pero se habla poco en los corrillos politiqueros. Ese cambio sólo se justifica cuando un tránsfuga sea expulsado o este desaparezca y por ello busque acomodo en otro lado. Pero un Congreso gobernado por la “transfugocracia”, sólo tendrá efectos negativos. En nuestro país, con esta piedra se pueden matar numerosas y grandes aves negras…

Los cambios de estos últimos días en el mapa electoral, afectan a toda la clase política, y a causa del desprestigio de la clase política, con suerte serán parecidos a los de 2019, cuando en primera vuelta llegó a las urnas el 61% de los inscritos y en la segunda 43% (28% menos). Pese a ello, a mi juicio se debe instar a amigos y familiares a salir a votar, por algún candidato, o nulo, porque este cuenta para evitar el objetivo oficialista de ganar en la primera vuelta. Es necesario recordar el corto tiempo faltante: apenas 32 días. No creo en los cambios revolucionarios y súbitos, sino en el respeto irrestricto de los resultados, único elemento sobreviviente de aquel TSE nacido con entusiasmo, tan respetado en varias elecciones anteriores y tan necesitado de recuperar prestigio.