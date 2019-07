¿Dispositivos electrónicos de vehículos a un clic?

En carteles informativos que la SAT ha colocado en varios lugares, y en la publicidad en los medios de comunicación, dice: “Tus distintivos electrónicos de vehículo a un clic… Agencia Virtual: si extraviaste tu tarjeta de Circulación o Título de propiedad o están deteriorados, imprímelos desde tu agencia virtual”. La idea es fabulosa, pero la “publicidad, engañosa”. La Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor (Diaco) debería sancionarlos, ya que esto es cierto si y solo si se realiza un trámite de reposición de tarjeta de circulación y del certificado de propiedad del vehículo en simultáneo. El trámite se diseñó sin pensar en el consumidor. Al menos en esta etapa.

Los dispositivos electrónicos están a un clic siempre y cuando se realice un trámite de reposición. Samuel Reyes Gómez

Voy a describirle los pasos a dar para que usted esté enterado de cómo debe proceder. En primer lugar, hay trámites que no pueden hacerse directamente en la SAT. En Declaraguate debe llenarse electrónicamente el formulario SAT-8933 y pagar por la gestión de reposición: Q60 por el certificado y Q60 en un banco del sistema autorizado por la SAT. El formulario genera una declaración para modificaciones y reposiciones, el que debe estar legalizado por notario activo. Luego hay que presentarse físicamente a la SAT, en donde se presenta la constancia de pago SAT-2000, la declaración legalizada por el notario, los distintivos físicos y documento personal de identificación, pasaporte, si es extranjero, o un documento emitido por Renap, donde conste el proceso de obtención del documento, si no se tiene. Además, debe estar solvente del impuesto sobre circulación de vehículos hasta el año actual. Una vez concluido el trámite, debe imprimirse en el portal SAT, para lo que debe contarse con la inscripción a la agencia virtual. Si no se tienen los distintivos físicos y el motivo es pérdida, extravío o deterioro, debe adjuntarse el aviso presentado a la Policía Nacional Civil o constancia emitida por el Ministerio Público, donde conste sello original. Si fue por robo o hurto debe presentarse original de la denuncia presentada en el Ministerio Público.

Al vivir en carne propia este trámite resalto los siguientes inconvenientes: a) usted puede imprimir sus distintivos si y solo si realizó la gestión de reposición descrita, yendo físicamente a la SAT; de lo contrario continuará con sus documentos físicos, que siguen siendo válidos, pero en algún momento se obligará a volverlos electrónicos b) Los formularios SAT-8933 Y SAT-2000 debe llenarlos electrónicamente. Si nos los llenó y lleva, al iniciar el trámite hay tramitadores que se lo realizan. Además debe realizar el pago en el banco. c) Necesita una legalización de notario activo. Es ridículo observar notarios que lo hacen, en oficinas frente a la SAT lo realizan sin siquiera observar al cliente. d) Una vez realizado el trámite, usted sale de la SAT sin los distintivos físicos y debe imprimirlos desde su portal SAT. Si lleva su vehículo deberá hacer uso nuevamente de tramitadores u oficina frente a la SAT para que se los impriman, so pena de ser sancionado por la Policía en caso le hagan el alto para revisión.

La desinformación está creando grandes colas que se inician antes de las 5 de la mañana. En forma muy discreta hay personas que venden turnos en la fila, sin control por parte de la SAT. Me pregunto: ¿No hubiera sido más fácil migrar la información del sistema antiguo al nuevo para que en realidad los distintivos los tuviéramos a un clic, como dice la SAT? Si al fin y al cabo la información es la misma. ¿Por qué solo atienden trámites de vehículos en tres agencias: Primma, Villa Hermosa y San Rafael? ¿Por qué no amplían el horario de atención ante el caos generado en este mes? ¿Por qué no imprimen los distintivos para que el propietario los pueda llevar de una vez? Señores, pónganse en los zapatos del consumidor y mejoren su logística, métanse entre las colas a escuchar lo que se comenta.