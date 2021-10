Ejemplo de empresario, académico, educador

“Haga su pedido de gallina en crema con loroco desde ya…” es uno de los constantes post de Néstor Gonzalo Rodríguez en sus redes sociales, anunciando uno de los platos típicos del municipio, el que sirven en el turicentro de su propiedad “Hacienda Quebrada Honda”, para grupos que les visiten. Este acogedor espacio es un ejemplo del trabajo diligente de este agrónomo egresado de la ENCA, el que ha ido acondicionando paso a paso, soy testigo, de cómo inició, construyó lo básico, luego piscinas, campos de futbol, instaló sistema de riego y drenajes adecuado, un autocinema, salones para reuniones, etc. Además del turismo, promueve la biodiversidad, al convertirlo en una zona de vida con animales y vegetales.

Néstor Rodríguez, en Jalapa, es ejemplo profesional, de emprendedurismo, educador con alta sensibilidad social. Samuel Reyes

Y es que Néstor es ejemplo de un profesional peculiar, aguerrido, emprendedor, campechano, investigador, honesto, franco y decidido, su preparación académica no ha cesado, se graduó de agrónomo en 1992, gracias a una beca en la ENCA, la que agradece a Dios al no contar con apoyo, porque su padre murió cuando cursaba el primer grado básico a los 12 años de edad, lo que limitaba su opción a estudiar, en San Carlos obtuvo el título de Ingeniero Agrónomo en 1998, donde también estuvo becado, estipendio que le ayudo a pagar un cuarto en la colonia Reformita, zona 12, estratégicamente ubicado porque así se ahorraba el costo del bus, se apoyó económicamente dando clases de matemática en el colegio de esa colonia, lo que le permitía mantener uno o dos tiempos de comida diarios, se graduó en 3.5 años, como dice él, no tanto por ser buen estudiante, sino porque necesitaba salir rápido ya que no tenía dinero para pagar más tiempo en la casa donde vivía. Incursiono brevemente en el mundo laboral al ubicarse en la empresa donde realizó sus prácticas la que tuvo que dejar por recorte de personal. El salario era mísero —Q1,500.00—, no valoraron su título universitario, y dice que allí fue donde se dio cuenta de que necesita hacer algo diferente. Tomó la decisión de emprender su propio negocio. En el año 2000 fundó el Instituto Técnico Industrial Henry Ford, que a la fecha tiene más de 2000 estudiantes graduados en diferentes carreras; para administrarlo adecuadamente estudió educación y se graduó de maestro de segunda enseñanza. En 2010 estudió la maestría de Energía Renovables en Galileo, al concluirla creo la empresa Terra Nova de sistemas energéticos solares. En 2013 cursó la maestría en Gestión Ambiental lo que le permitió ser consultor aprobado por el MARN. En 2015 estudió el doctorado en Administración Pública y Políticas Públicas, lo que le ha permitido ubicarse como especialista ambiental en Segeplán, realizando aportes importantes al país. En 2020 junto a otros profesionales crean la ONG Prodeso que se encarga de desarrollar proyectos sostenibles para apoyar a comunidades del país. En la actualidad ha iniciado la creación de la Cooperativa de Ahorro, Crédito y Educación “La Roca del Desarrollo” como un proyecto de beneficio social que llevará crecimiento económico a muchas familias y pequeñas empresas, uno de los objetivos es crear becas de estudio para personas de escasos recursos. Fue admitido para realizar un postdoctorado en la Facultad de Agronomía de la Usac y gracias a apoyo internacional está investigando sobre campos electromagnéticos para el control de plagas que integra conocimientos que ha ido adquiriendo en su desempeño académico y profesional.

Sin duda Néstor es ejemplo de perseverancia, preparación, emprendedurismo para las nuevas juventudes, al desarrollarse en su propio país, tiene además una preciosa familia con esposa y tres hijos. Motiva verlo ayudando a las personas, pues tiene alta sensibilidad social. En sus videos se le aprecia repartiendo medicamentos, alimentos y hasta proveyendo techo a personas desamparadas, así como desarrollando cada proyecto en el que puede en pro de las comunidades. No duda en hacer señalamientos cuando considera que hay que pronunciarse, aunque le acarree problemas.