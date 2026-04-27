Catalejo

El anuncio del escogido debe realizarse pronto

Bernardo Arévalo no tiene la obligación de acatar la opinión, pero necesita analizar los efectos, sin duda inmediatos y causantes de más problemas para él y su cargo, si ejerce esa facultad legal.

Al analizar con mínima lógica el resultado de la segunda escogencia para candidatos a dirigir el MP y ejercer la Fiscalía General, estos puestos ya están en manos de Gabriel Estuardo García Luna, pues logró el poco común resultado de unanimidad de los 15 votos posibles. Bernardo Arévalo no tiene la obligación de acatar la opinión, pero necesita analizar los efectos, sin duda inmediatos y causantes de más problemas para él y su cargo, si ejerce esa facultad legal. Independientemente de eso, debe tener clara la urgencia de aclarar de una vez por todas ese intríngulis, es decir esa complicación o misterio ocultos en alguna decisión.



Se debe declarar pronto públicamente quién es el escogido y explicar por qué decidió acatar o rechazar el criterio unánime de la comisión postuladora, y también cómo será la relación entre ambos a partir de la entrega del cargo. No es obligado pero sí urgente, de hecho, debido a la prolongada e insistente campaña de algunos sectores para entrampar todo este proceso, aún le queda apelar —lo único posible para él— a la responsabilidad individual de quienes participan. Igual, quiénes están obligados —ellos sí— a aceptar la derrota en su intento de permanencia de la funcionaria anterior, quien ya entró —en mala forma— a la Historia del país, cuyo juicio será definitivo y eterno.



El segundo listado solo difiere del primero en un caso: Carlos García Alvarado. La primera vuelta se hizo con la decisión de no tomar en cuenta a los aspirantes con experiencia como jueces, interpretación extraña porque no considera abogados a quienes lo han sido. En cuanto a la eliminación de la actual fiscal Porras, la tenacidad de los defensores para atrasar el proceso y causar tensión innecesaria, el mismo día de la publicación de la segunda escogencia presentaron un amparo ante la CC, pero esta actuó de inmediato para declararlo sin lugar. Ello no elimina la posibilidad de continuar con esa misma maniobra, aun sabiendo de antemano un nuevo rechazo.

Deseaba simpatías entre sus menguantes seguidores.

Al respecto del último incidente de Trump

A pocas horas de saberse de la salida de Donald Trump, su esposa y Vance de la cena con los corresponsales de prensa admitidos por la Casa Blanca, los mensajes, positivos o no, acerca de este hecho se multiplicaron en minutos. Están divididos entre quienes aceptan la realidad del hecho y quienes lo consideran un montaje, debido a cómo actuó el servicio secreto, el gesto presidencial y su discurso posterior, cuando afirmó con voz compungida haber sufrido un atentado y sentirse satisfecho por deberse a los beneficios de sus decisiones. Deseaba simpatías entre sus menguantes seguidores. Obviamente, si ocurrió como dice la versión oficial, nadie en su sano juicio puede apoyarlo.



A mi modo de ver, si es cierto, demostró una falla en el servicio secreto, por ser un lugar con una multitud y el presidente expuesto a un intento de magnicidio. Los agentes actuaron con prontitud, y lo arrastraron fuera, para alejarlo del evidente peligro. Ahora los análisis de los cientos de videos porque era una reunión con la prensa aprobada por el trumpismo. El tono del discurso no era el de alguien cercano a la muerte. Es similar al discurso de Putin interrumpido por varios muchachos, pronto neutralizados, frente a cientos de miembros de la Asociación Mundial de Prensa. Pasamos siete anillos de seguridad para poder ingresar.



El ataque a Trump de hace algunos meses en Pensilvania fue visto por todo el mundo, literalmente. Pero la herida en una mejilla, el gesto de valentía con el brazo elevado, y la manera cómo actuó el servicio secreto, hizo sospechar algo planeado porque el tipo de bala con solo pasar a unas pocas pulgadas, le hubiera destrozado la oreja, según me dijo un conocedor de armas. En el caso del atentado a Ronald Reagan no había duda porque la bala quedó a pocos milímetros del corazón. No afirmo ni niego nada. Solo hago comparaciones en base a mi experiencia personal y espero más información.