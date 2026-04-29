Economía para todos

El Banco de Guatemala en la Carta Magna 1985

Se dejaron libres las tasas de interés bancarias después de estar fijas desde la época colonial.

El Banco de Guatemala publicó la Memoria anual y estudio económico 1984, destacando el establecimiento del control de cambios.

Se estableció el control de cambios total por el Banco de Guatemala.

En Guatemala la actividad económica acusó una leve recuperación en 1984, superior en 0.6% al nivel del año anterior. La inflación fue de 3.6% (3.4% en 1983). La deuda externa del país, al finalizar el año 1984, tuvo un incremento de 16.2% con respecto de 1983. El déficit como proporción del PIB ascendió a 3.8%. La carga tributaria, ingresos respecto al PIB, se redujo del 6.3% en 1983 al 5.3% en 1984. Hubo abundantes cosechas de granos básicos.

Ante el desequilibrio del sector externo, a partir del 15 de noviembre y a solicitud de la Junta Monetaria, la jefatura de Estado puso en vigencia el Régimen de Emergencia para las Transferencias Internacionales, contenido en la segunda parte de la Ley Monetaria. El control de cambios total se había puesto en vigor por primera vez en octubre de 1962. En el control de cambios se establecieron tres estados para las transacciones internacionales: el de divisas, destinado a pagos esenciales; el de licitaciones, y el de divisas libres.

Se hizo una segunda emisión de bonos de estabilización expresados en dólares de los Estados Unidos de América, en noviembre.

Se modificó la Ley Orgánica del Banco de Guatemala, a efecto de que los bancos pudieran pactar contractualmente tasas variables de interés activas y pasivas dentro de los límites legales, después de estar fijas desde la época colonial.

Las reservas monetarias netas fueron negativas en Q24.8 millones, una cifra cercana a la del año previo, de Q25.4 millones. Se aprobó el documento titulado “Propuesta de la Junta Monetaria para reforzar la autonomía institucional del Banco de Guatemala en la Constitución de la República”, a ser elevado del conocimiento de la Asamblea Nacional Constituyente. Hasta aquí la información del Banco de Guatemala.

Se celebraron los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, EUA, gracias a un modelo innovador de financiación privada, haciendo uso de instalaciones existentes y patrocinios corporativos. Se generó, por primera vez en las olimpiadas, un superávit económico de más de US$200 millones.

Ronald Reagan ganó las elecciones presidenciales en EUA. Se realizó la Conferencia Mundial de Población. Asesinaron en la India a Indira Gandhi. En Guatemala se instaló la Asamblea Nacional Constituyente. Se detectó el primer caso de sida. Se suprimió el monopolio de Aviateca. Guatemala y España reanudaron relaciones diplomáticas, rotas en 1980. El Banco del Quetzal inició operaciones en noviembre de 1984.

Se fundó el Grupo de Apoyo Mutuo (GAM). Los refugiados guatemaltecos de Chiapas fueron reasentados en Campeche y Quintana Roo. Fue aniquilado por el Ejército el frente guerrillero Tecún Umán de las FAR, que operaba en los departamentos de Chimaltenango y Sacatepéquez. Hubo asesinatos de militares, políticos y del decano de Economía de la Usac. El Ejército dio a conocer que hay 900 mil hombres en las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC). Acnur reconoció presencia de 42 mil refugiados guatemaltecos en México. Concluyó reunión en la que se presentó el Acta de Contadora para la Paz en Centroamérica.

En numismática, la Casa de Moneda de Guatemala acuñó numerario guatemalteco con muy buenos estándares de calidad, y atendió pedidos internacionales de El Salvador y Costa Rica, entre otros. En filatelia, la emisión de sellos fue la siguiente: El quetzal. Primera visita del papa Juan Pablo II. Rafael Landívar. Cardenal Mario Casariego y Acevedo. Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). Promoción del café de Guatemala.