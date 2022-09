El control del dinero

Una de las grandes batallas por la libertad en el futuro será en el campo del control del dinero. El paradigma que rige es de dinero emitido y controlado por bancos centrales gubernamentales de diferentes países y jurisdicciones. En el caso del quetzal es el Banco de Guatemala, el US$ dólar por la Reserva Federal y el euro por el Banco Central Europeo. Este modelo está bajo creciente asedio en varios frentes; tecnológicos, políticos y económicos. En el espacio de una o dos generaciones futuras, el dinero sufrirá cambios dramáticos; es improbable llegar a mitad de siglo sin que ocurra su transformación.

El dinero, como fenómeno de coordinación social, es un orden espontáneo; no fue deliberadamente diseñado o creado por alguna persona, organización o gobierno. Su origen y evolución es cultural, producto de la interacción humana, pero no del diseño humano. Carl Menger (1871) formuló una teoría sobre la naturaleza y origen del dinero, al explicar cómo sobre el tiempo y en diferentes culturas el trueque convergió lentamente en bienes a los que se les atribuía dinerosidad; las personas estarían dispuestas a recibirlos a cambio, sabiendo que podrían intercambiarlos por otros bienes, o bien preservar o ahorrarlos para uso futuro. Así, antiguamente, surgieron dineros en diferentes culturas: conchas, ganado, plumas, cacao o metales preciosos. Con el paso de siglos y milenios, reinos y gobiernos fueron tomando control del dinero, que eventualmente convergió mayormente en metales como oro y plata, para luego pasar a certificados o títulos representativos de estos materiales, hasta llegar a la actualidad de papel y registros contables emitidos y controlados por bancos centrales, que tienen monopolio en la emisión del dinero de su jurisdicción.

La revolución tecnológica de las pasadas cuatro décadas apunta a una clara tendencia hacia la gradual desaparición del efectivo, dinero en especie, billetes, hacia el dinero digital o criptomonedas. Merced del proceso de mercado, la innovación empresarial ha creado tecnología de la que ha surgido variedad de dineros digitales privados, criptomonedas descentralizadas, no controlados por gobierno, como bitcóin y ethereum, que exploran alternativas a la especie gubernamental, que ha demostrado ser manipulable por actores políticos en detrimento de actores económicos. Poco a poco, las criptomonedas privadas caerán bajo estricto control; han puesto a gobiernos en alerta para apresurarse a crear su propia moneda digital.

Los gobiernos no se pueden dar el lujo de perder su capacidad de emisión y deuda. Bajo las banderas de lavado de dinero, evasión de impuestos, cambio climático, reducir la desigualdad y otros factores emergentes, el dinero digital de gobierno le hará la guerra al dinero digital privado y ganará; en última instancia tiene monopolio de la coerción.

El advenimiento del dinero digital es una espada de doble filo; bendición de un lado y maldición del otro. En el futuro las personas tendrán implantado un chip para realizar transacciones; su dinero estará almacenado en servidores centralmente controlados. La privacidad y anonimato de patrimonio y comercio serán un lejano recuerdo; el gobierno tendrá acceso instantáneo a toda su información y actividades. Más que vigilar, podrá mandar en qué puede gastar y en qué no, poner fecha de vencimiento a su dinero o negarle su uso, si no aprueba sus actividades u opinión. Parece distópico, en un futuro no tan lejano se librarán grandes batallas en el campo del dinero que podrían terminar por destruir los elementos esenciales de la libertad.