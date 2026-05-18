Desarrollo de país

El fiscal general, el Gobierno y la política

Guatemala merece instituciones fuertes y firmes al servicio de los guatemaltecos.

El viernes 15 fue juramentado como fiscal general y jefe del Ministerio Público (MP) para el período 2026–2030 el abogado Gabriel Estuardo García Luna. Quien lo juramentó, como lo manda la ley, fue el presidente constitucional de la República después de un proceso de elección que no tuvo mayores contratiempos. García Luna es un abogado, notario, catedrático universitario y servidor en el sistema de justicia durante muchos años.

Tristemente, los diputados no quisieron modificar la Ley Electoral y de Partidos Políticos.

Las últimas frases de la fiscal general saliente, la doctora Consuelo Porras, según una nota de Prensa Libre del mismo día, fueron: “Nos intentaron callar y desacreditar, pero el trabajo siguió adelante”. “Cada decisión fue tomada con apego a la ley y responsabilidad institucional”. “Guatemala merece instituciones fuertes y firmes al servicio de los guatemaltecos”. “La ley debe cumplirse sin excepciones y sin privilegios”. “Servir a Guatemala y nunca servirse del cargo”. Al nuevo fiscal general seguramente no lo intentarán callar y desacreditar desde la Presidencia de la República porque fue elegido por Arévalo, tal y como fue elegida la actual presidente de la Corte de Constitucionalidad (CC).

La gestión de Claudia Paz y Paz y la de Thelma Aldana en el Ministerio Público fueron gestiones muy marcadas ideológicamente y muy vinculadas a la Cicig. La gestión de Consuelo Porras, que duró dos períodos, fue muy criticada por Arévalo y por funcionarios de del Departamento de Estado y de la Embajada de Estados Unidos durante el gobierno de Joe Biden. Al nuevo fiscal general le toca trabajar con apego a la ley y a la responsabilidad institucional, con independencia y sin injerencias políticas ni ideológicas, porque los guatemaltecos merecemos que el MP sea una institución fuerte y firme.

Dicho lo anterior y ya concluidas tres elecciones de segundo grado (Tribunal Supremo Electoral, CC y jefe del MP), toca ponerle total atención a la gestión del Ejecutivo donde los números de popularidad del presidente Arévalo son bajos. En dos años y cuatro meses de gestión la seguridad ciudadana se ha deteriorado, la infraestructura del país no ha sido atendida como debe ser, el sistema de salud pública está en malas condiciones y la falta de gestión de otros ministerios es muy comentada. Rescato la percepción que hay del manejo del Ministerio de Educación en la manipulación que ha habido por años de los sindicatos con su estrella, Joviel Acevedo, y la gestión positiva del Maga desde el cambio de ministro a la actual ministra Rivera. Ahora ya no tiene excusa el presidente Arévalo de que el MP los tenía preocupados.

El poder político se percibe que está en manos del Congreso. La gestión del actual presidente del Congreso la percibo como muy técnica, siguiendo lo que la Ley Orgánica le permite hacer. Sin embargo, las consecuencias para el país de los presupuestos anuales de la nación no solo desfinanciados, sino que con extraordinarios que llevan a corromper, es otro tema al que hay que poner total observación, porque ya se iniciaron los movimientos para las elecciones generales de junio de 2027.

Tristemente, los diputados no quisieron modificar la Ley Electoral y de Partidos Políticos, la cual quedó muy mal en 2016. Tiene que haber algún momento en que los diputados escuchen a la ciudadanía, que pide cambios a esa ley. También les toca trabajar a los partidos políticos en elegir a candidatos sin tachas para los diferentes cargos de elección popular.

Guatemala necesita a un líder nacional en el cargo presidencial sin tachas, con conocimiento y experiencia en administración de empresas privadas o experiencia en gestión pública con resultados positivos. Necesita a un vicepresidente que sepa coordinar al gabinete con eficiencia y a un equipo de ministros y secretarios de primer nivel. Toca buscarlos y ponerlos juntos.