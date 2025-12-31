Economía para todos

El FMI emitió una moneda internacional

Se prorrogó el Convenio Internacional del Café y se aprobó el Convenio Internacional del Azúcar.

El Banco de Guatemala publicó la Memoria anual y estudio económico 1968, destacando que el Fondo Monetario Internacional (FMI) emitió una especie de moneda internacional propia, los derechos especiales de giro (DEG).



Lo que no se incluye en la Memoria. El Banco de Guatemala se había quedado con la cartera de créditos del extinto Banco Popular de Colombia, S. A., y en 1968 se recibían las visitas de los acreedores gestionando el manejo del crédito.



La Memoria anual. La actividad económica tuvo un crecimiento del 5.6% durante el año.

Se firmó un nuevo Convenio Internacional del Café y el Convenio Internacional del Azúcar, estableciendo un sistema de cuotas de exportación.



El FMI emitió una cuasi moneda internacional, los derechos especiales de giro (DEG), y actuó desde su fundación como un banco central de los bancos centrales de cada país. Los DEG pueden intercambiarse por monedas convertibles u oro; solo el FMI y sus miembros pueden poseerlos y operar con ellos.



Se autorizó a los gobernadores por Guatemala en el FMI para que suscriban un Convenio de Contingencia con dicha institución. Hasta aquí la información del Banco de Guatemala.



Destacado en el mundo: primer vuelo espacial tripulado alrededor de la Luna. Jornadas de mayo en Francia. Invasión de Checoslovaquia por tropa del Pacto de Varsovia. En América, asesinatos de Martín Luther King y de Robert Kennedy. Masacre de Tlatelolco, en la Ciudad de México. Asamblea de Medellín del Celam.

Se crearon los Derechos Especiales de Giro que pueden ser transformados en monedas convertibles u oro.

Protocolo de San José del MCCA. Golpe militar depuso al presidente Arnulfo Arias en Panamá. Dictadura de Omar Torrijos.



En Guatemala, se llevó a cabo el secuestro del arzobispo Mario Casariego por un grupo paramilitar; lo mantuvieron de rehén en una casa en Salcajá, Quetzaltenango. Good Year adquirió la Ginsa. La Irca pasó a propiedad del Gobierno; Fegua, ya estatizada, inició operaciones. Se inauguró el puente La Asunción. Ampliación de la calzada Roosevelt. La Villa de Esquipulas se elevó a ciudad. Se inauguró la nueva terminal aérea. Al final del año anterior se había incendiado el almacén La Paquetería.



El 5 de enero, los propietarios de autobuses elevaron el pasaje de transporte urbano de cinco a diez centavos, lo que ocasionó una serie de protestas, ante lo cual el Gobierno suspendió el aumento. Se emitió la Ley de Almacenes de Depósito y el 17 de junio de 1968 inició operaciones el Banco industrial, S. A.



Las FAR asesinaron en la Avenida de La Reforma capitalina al embajador de EUA, John Gordon Mein, cuando querían capturarlo y canjearlo por un jefe guerrillero detenido por el Ejército. Las FAR rompieron definitivamente con el PGT, el oficialmente partido comunista. Las FAR propugnaban la lucha armada, en tanto el PGT insistía en la utilización de otras formas de lucha, como las pacíficas y legales, aun cuando seguían apoyando la lucha revolucionaria.



El año 1968 fue de mucha violencia por los ataques recíprocos entre la guerrilla y el Ejército, y la actividad de los grupos paramilitares. La emisión de sellos en 1968 fue así: III Reunión de Presidentes de Centroamérica. La Virgen del Coro (o Señora de la Concepción, en la iglesia de San Francisco en Antigua). Conservación de los Bosques. Año Internacional del Turismo. Juegos Olímpicos en México. Confederación de Universidades Centroamericanas. Visitas recíprocas de presidentes de México y Guatemala. Centenario de la Unión Internacional de Comunicaciones. En numismática, la casa Thomas de la Rue & Company, de Londres, imprimió el billete de Q10 quetzales.