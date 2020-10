El gobierno no va a reactivar la economía

El plan del gobierno para reactivar la economía consiste en lograr una gran inversión pública en diferentes proyectos y para eso ha decidido presentar un presupuesto enormemente deficitario y endeudar más a los guatemaltecos. ¿Es este el camino correcto para la reactivación económica? Definitivamente no.

El objetivo de cualquier plan de reactivación económica es crear las condiciones adecuadas para que los empresarios inviertan más en el país. Ramón Parellada Cuadrado

Lo que hace el gobierno no es diferente a lo que están proponiendo otros gobiernos del mundo entero. Luego de haber dañado brutalmente la economía, ahora pretenden reactivarla a través de mayor gasto e inversión pública. Le están apostando fuertemente a la inversión pública porque piensan que nos sacará de la pobreza como por arte de magia. Un aeropuerto, autopistas y carreteras, etc. Todo en un plan de inversión en infraestructura que ha sido vendido como la panacea de la reactivación económica. No digo que no sea deseable o necesaria, simplemente afirmo que no es la forma de reactivar urgentemente la economía del país.

El objetivo de cualquier plan de reactivación económica es crear las condiciones adecuadas para que los empresarios inviertan más en el país. Y aquí me estoy refiriendo a inversiones nacionales y extranjeras. Esas condiciones pasan por facilitar la creación y establecimiento de empresas nuevas o ampliación de las actuales. Facilitar significa que cualquier permiso debe ser otorgado de inmediato, que los trámites deben disminuir drásticamente, que se debe simplificar el sistema tributario eliminando aquellos impuestos que te descapitalizan y afectan las inversiones mucho antes de que puedas comenzar a producir y vender, tales como el ISO, y que se permita que cualquier persona pueda invertir en infraestructura como carreteras, aeropuertos, puertos o lo que sea, sin impedimentos de ley. Esto último permitirá que el gobierno no se endeude y no tenga que hacer tantas inversiones.

Pretender que el gobierno sea el rector de las inversiones a base de endeudamientos es erróneo. Eso hará que tengamos un nuevo aeropuerto de carga y una nueva autopista, así como nuevas carreteras, pero no reactivará en general la economía del país al nivel que se debe hacer. Tampoco está claro si esas inversiones que pretende hacer el gobierno son las más urgentes y rentables de acuerdo con evaluaciones técnicas y económicas de cada proyecto. Implicarán más impuestos a futuro, corrupción y desequilibrios macroeconómicos, por el incremento de la deuda pública.

Para lograr un mayor crecimiento económico se necesita que el gobierno se concentre en sus funciones básicas de seguridad y justicia. Lo demás hay que dejarlo a los que saben, a las personas que quieren invertir y arriesgarse libre y voluntariamente, siempre y cuando se den las condiciones adecuadas.

Unas preguntas para meditar sobre este tema. ¿Cómo va a querer venir a invertir alguien si las invasiones de las fincas continúan en la impunidad? ¿Quién quiere invertir en un proyecto hidroeléctrico o minero, si la Corte de Constitucionalidad bota estos proyectos cuando ya están funcionando, a pesar de los permisos previamente otorgados, solo porque el gobierno incumple con un reglamento del convenio 169 de la OIT? ¿Por qué debe un inversionista pagar impuestos cuando ni siquiera ha comenzado a producir y vender? ¿Cómo quiere alguien competir en un país donde las aduanas corruptas tienen la discreción de escoger aranceles a dedo para productos con partidas arancelarias parecidas? ¿Por qué no puede una persona o empresa construir una autopista y cobrar peaje (lo puede hacer solo si ya existe una carretera estatal que una los mismos puntos de partida y llegada)? ¿Cómo se quiere disminuir la economía informal con tanta regulación y rigidez laboral?