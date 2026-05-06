Economía para todos

El Lunes Negro en el gobierno militar

El Ejército ocupó el campus de la Usac en la zona 12 capitalina, ingresando 12 convoyes militares.

El Banco de Guatemala publicó la Memoria anual y estudio económico 1985, destacando la devaluación de la moneda quetzal hasta Q3.74 por US$1.00.



Lo que no dice la Memoria: De 1980 a 1985, se adoptaron medidas cambiarias con demasiada lentitud que provocaron la escasez de dólares. En el gobierno militar de 1985 hubo tres ministros de Finanzas, dos ministros de Economía y dos presidentes del Banco de Guatemala, con tres políticas económicas distintas. Se provocó una suspensión unilateral de la deuda pública, lo que provocó por primera vez una declaración del Fondo Monetario Internacional sobre Guatemala, publicada por el Banco de Guatemala.



En 1985 se hizo una operación con garantía de 96 mil onzas de oro metálico, que permitiera obtener US$30 millones para el pago de la factura petrolera atrasada, para venderlo más adelante, lo cual no se hizo y se perdió esa reserva internacional.



El 8 de febrero se aprobó el funcionamiento de las casas de cambio. El 28 de agosto se revocó esa autorización. El Gobierno, por decreto ley, estableció el delito cambiario, el cual fue derogado más adelante por el gobierno de Jorge Serrano.



La Memoria anual: La economía de Guatemala en 1985 creció solamente en 1.0%. La inflación fue de 18.7%. Entró en funcionamiento la hidroeléctrica Chixoy. El tipo de cambio oficial era Q1.00 por US$1.00. Llegó hasta Q3.74 por US$1.00. En el mes de abril, la Junta Monetaria aprobó una serie de medidas de carácter monetario, y a su vez el Gobierno de la República aprobó una reforma tributaria. Ambas medidas entrarían en vigor el lunes 8 de abril 1985, Lunes de Pascua —al que denominé el Lunes Negro, por la fuerza extraordinaria de las medidas monetarias y tributarias—. El Gobierno dejó en suspenso esa reforma tributaria el viernes 12 de abril de 1985, y la Junta Monetaria hizo lo mismo. Continuó el subsidio al Gobierno en el pago de la deuda externa que se aplicaba la tasa de cambio del 1 x 1.

Por la crisis cambiaria se perdió una parte del oro metálico de las Reservas Monetarias Internacionales.



El Gobierno de la República convocó a los distintos sectores a un diálogo nacional, con el propósito de obtener consenso sobre opciones de política económica viables para estabilizar la economía. De ahí salió una nueva serie de medidas tributarias, modificando impuestos y recortando gastos. El déficit fiscal se contuvo.



Las reservas monetarias netas fueron negativas en US$155 millones. La Junta Monetaria autorizó al Banco de Guatemala a emitir bonos de estabilización monetaria en quetzales; a adquirir bonos del Tesoro, ejercicio fiscal 1985; y autorizó la constitución del Banco de Exportación. Hasta aquí la información del Banco de Guatemala.



Gorbachov fue elegido secretario general del Partido Comunista de la URSS. La Asamblea Nacional Constituyente aprobó la nueva Constitución de la República. Hubo elecciones generales. Se inició la explotación petrolera en Guatemala.



El gobierno militar estableció cinco polos de desarrollo y 52 aldeas modelo. Por decreto ley 34-85 se estableció el carácter voluntario de las Patrullas de Autodefensa Civil, pero en las áreas de conflictos la participación fue obligatoria. Fue asesinado Roberto Castañeda Felice, expresidente del Cacif. El general Manuel Francisco Sosa Ávila y su nieto de tres años muertos a tiros.



El Ejercito ocupó el campus de la Usac en la zona 12 capitalina, ingresando 12 convoyes militares. Los frentes guerrilleros seguían activos.

El libro digital de mi autoría amplía los acontecimientos: Economía para todos. Tomo I. 1984-1985. La economía durante el gobierno militar. Guatemala. Universidad del Istmo. 2021. 55 páginas