Por la libertad

El miedo en las calles

Los guatemaltecos estamos viviendo otra terrible ola de violencia. El ministro de Gobernación ha dado declaraciones que indican un incremento de crímenes en lo que va de este año. No era solo percepción; se veía venir. No hay día en que no aparezca una noticia de asesinatos directos, robos, asaltos y extorsiones por doquier. El Gobierno tiene que cambiar su estrategia para poder hacer frente a todos estos crímenes y reducir la tasa de inmediato.

No es la pobreza ni la desigualdad, ni la proliferación de armas ni otros factores sociales los principales en reducir la criminalidad en un país.

Las personas tienen miedo de salir a la calle. Si te subes a una camioneta, corres el peligro de ser asaltado. Si vas en tu carro, te arriesgas a que te roben tu celular y algunas pertenencias. Si vas a pie, ni se diga. Si tienes tu negocio, sufres extorsiones. Si tienes tu restaurante o negocio, debes estar alerta para que no entren los robacarros. Todo esto se suma a los homicidios directos e indirectos: directos, por ajuste de cuentas entre pandillas que buscan ganar territorios para sus actividades de narcomenudeo u otras razones; e indirectos si, de casualidad, pasas donde hay una balacera y te hieren o matan por una bala que no era para ti.

La historia de este siglo en Guatemala en cuanto a la tasa de homicidios, medida en “homicidios por cada cien mil habitantes”, ha ido inicialmente en incremento desde el año 2000, cuando era de 25, hasta el 2009, que llegó a su pico más alto, de 46. Luego comenzó a disminuir hasta llegar a un mínimo en el 2020, año de la pandemia, de 15.2. El año pasado, la tasa cerró en 16.1. En comparación con el resto de nuestros países vecinos, El Salvador, con su polémica política de apresar a cualquier sospechoso de pertenecer a alguna mara o ser criminal, con inocentes metidos en la cárcel, ha logrado bajar la tasa en 2024 al 1.9%. Esto es impresionante, aunque hay muchas críticas por violaciones a los derechos humanos de personas inocentes que fueron apresadas y que han tardado en que los jueces vean sus casos. En lo personal, aunque la gente diga que no importa, pienso que no se justifica meter a un inocente a la cárcel, aunque eso signifique apresar a cien criminales. No puedes violar el derecho al debido proceso de ninguna persona. Costa Rica registró un alza en su tasa en 2024, siendo ligeramente mayor que la de Guatemala, 16.6. Los otros vecinos: México tuvo ese año una tasa de 19.3 y Honduras, una de 25.3.

Cualquiera diría que no estamos tan mal, pero sí lo estamos. Estados Unidos de América registró una tasa de homicidios por cada cien mil habitantes de 6.9 en 2021, mientras que Europa ha estado alrededor de un homicidio por cada cien mil habitantes, y algunos de sus países, menos que eso. Nos falta mucho por mejorar.

Nuestra meta debería ser disminuir rápidamente todo tipo de crímenes. No es suficiente reducir la tasa de homicidios, pero es un buen indicador para compararnos con nosotros mismos. Falta certeza ante la ley y justicia pronta y eficaz para lograrlo. Se debe tener una coordinación entre la Policía, los tribunales de justicia y el Ministerio Público para mandar a los delincuentes a donde corresponda. No es la pobreza ni la desigualdad, ni la proliferación de armas ni otros factores sociales los principales en reducir la criminalidad en un país. Es precisamente la certeza jurídica la que hace que quien cometa un crimen sea atrapado y juzgado. Funciona como un disuasivo. Que todos sepan que hay consecuencias por sus actos delictivos. Si no hay consecuencias, entonces los actos criminales se incrementan. Así de sencillo. El Gobierno tiene una gran misión, priorizar la seguridad y la justicia para disminuir la criminalidad en el país.