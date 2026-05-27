Economía para todos

El penúltimo paso hacia la unificación cambiaria

Llegar a la unificación cambiaria fue un camino tortuoso.

El Banco de Guatemala publicó la Memoria anual y estudio económico 1988, destacando que se otorgó al sector del transporte público urbano un subsidio de cinco centavos de quetzal (Q0.05) por cada boleto vendido.

Se aprobó gestionar en el Fondo Monetario Internacional (FMI) un crédito de contingencia (“stand-by”) por 15 meses.

Se está al final de la década perdida. La economía guatemalteca creció en 3.7% (3.5% el año previo). La inflación fue de 10.8% promedio anual (12.3% en 1987; 37% en 1986).

La extracción petrolera creció 0.3%, superior a la del año anterior. La construcción creció en 1988 en 12.9%, también por tercer año consecutivo. El transporte ferroviario se contrajo en 35%. Se renegociaron los bonos de estabilización,

Llegar a la unificación cambiaria fue un camino tortuoso. Durante 1988 se logró una virtual unificación del sistema cambiario. Las operaciones que aún atendía el sistema bancario (capital privado, servicios no factoriales y las transferencias privadas) se trasladaron al mercado regulado, atendiéndose en el mercado oficial únicamente los pagos por servicio de la deuda externa del Banco de Guatemala. Fue el penúltimo paso para llegar a la unificación cambiaria.

El Banco de Guatemala se quedó como la única operación subsidiada en el tipo de cambio, ya que se mantuvo en el tipo oficial del 1 x 1. Se ajustó el tipo de cambio de Q2.50 por US$1.00 a Q2.70 por US$1.00.

Las tasas de interés se establecieron el 22 de julio así: 16% de interés anual para operaciones activas (14% antes) y el 14% anual para las operaciones pasivas (12% antes).

El encaje bancario no se modificó. El déficit fiscal fue del 4.1% del PIB. La carga tributaria fue de 8.1% en 1988 (8.7% en 1987).

Por medio del decreto 9-88 del Congreso de la República, se otorgó al sector del transporte público urbano un subsidio de cinco centavos de quetzal (Q0.05) por cada boleto vendido. Y hubo amnistía tributaria.

Se aprobó gestionar en el Fondo Monetario Internacional (FMI) un crédito de contingente (stand-by) por 15 meses. Hasta aquí la información del Banco de Guatemala.

En 1988 se realizó la Cumbre de Moscú entre Reagan y Gorbachov. Alto al fuego entre Irán e Irak. Una nave de la armada estadounidense derribó accidentalmente un avión de pasajeros de Irán Air, matando 290 personas a bordo. EUA solicitó a Panamá la extradición de Noriega. La tercera Reunión de Presidentes de Centroamérica tuvo como resultado que Daniel Ortega prometiera realizar elecciones y suavizar otras actividades políticas.

En Guatemala se emitió nuevo Código Municipal. Los obispos publicaron la carta pastoral “El clamor de la tierra”. Se realizaron elecciones municipales. Se creó la Comisión Nacional de Tierras (Conatierra). Primera aparición pública de la Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala (Conavigua). El Gobierno cerró el Canal 3. Fueron a la huelga 810 empleados de la Municipalidad de Quetzaltenango. El presidente Vinicio Cerezo anunció alza en el precio de combustibles. Se intentó un golpe militar, que fracasó. Se creó el Centro de Estudios Estratégicos del Ministerio de la Defensa. Masacre de El Aguacate, Chimaltenango, en la cual miembros de la Orpa ejecutaron a 21 campesinos indefensos de la aldea El Aguacate y a un miembro de esa organización guerrillera.

En numismática, la moneda de 10 centavos mantuvo la estela de Quiriguá en el anverso, con variaciones en el grabado de la vegetación que la rodea. En filatelia, la emisión de sellos fue una sola: Esquipulas 2.