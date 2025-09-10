Economía para todos

El precio del café en la Reforma Agraria

Se hicieron los primeros repartos de tierras de dominio privado, previamente expropiadas a sus dueños.

En lo económico y político hubo acontecimientos importantes en 1953. La Memoria de labores del Banco de Guatemala de ese año proporciona información relevante.

Hubo dos sistemas judiciales; el del Organismo Judicial y el de la Ley de Reforma Agraria.

La deuda pública aumentó en el año analizado Q9.1 millones. El producto nacional bruto per cápita, a precio corriente, fue de Q180.55.

Destacada en 1953 fue la terminación de la guerra en Corea. En el período analizado en Guatemala influyeron cuatro factores esenciales: 1) la elevación de los precios del café en el mercado internacional; 2) la prosecución de la obra de la Reforma Agraria; 3) la impulsión del crédito rural y 4) la marcha ininterrumpida de parte de las obras del Programa de Desarrollo Económico Nacional.

La política agraria en 1952 se había circunscrito casi exclusivamente a la distribución vía arrendamiento de predios desmembrados de las propiedades agrícolas que poseía el Estado bajo la denominación de Fincas Nacionales. A partir de enero de 1953 se fue dando principio a los primeros repartos de tierras de dominio privado, previamente expropiadas a sus dueños para repartirlas en propiedad a los campesinos.

La asistencia crediticia contemplada en la Ley de Reforma Agraria, decreto 900, se inició con el Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, hasta la fundación del Banco Nacional Agrario.

El gobierno de Árbenz estuvo apoyado por un grupo pequeño de personas afiliadas al Partido Guatemalteco del Trabajo (PGT), que había sido aprobado legalmente el 18 de diciembre de 1952. Era el Partido Comunista.

Uno de los autores que más ha investigado a Árbenz es Piero Gleijeses, quien en una cita larga sostiene lo siguiente:

“Árbenz, su esposa y los líderes del PGT estaban convencidos de que el mundo entero se convertiría en una comunidad socialista. ´El comunismo era inevitable’, pensamos nosotros (carta de María de Árbenz, del 11 de diciembre de 1987), con el optimismo del momento”. Algún día, ellos concluyeron, Guatemala podría ser marxista-leninista. Pero por ahora, consideraron, solo va la Reforma Agraria.

Ernesto Leal Pérez, en ese entonces un modesto empleado de la Litografía Byron Zadik, dueño de finca pequeña denominada Las Conchas y localizada en el municipio de San Pedro Sacatepéquez, solicitó a un abogado recién graduado, Ángel Valle Girón, su asesoría legal, debido a que esa finca fue denunciada para expropiación por el Comité Agrario Local. Se demostró con datos que la que finca no era afectable a la Reforma Agraria.

Se presentó un recurso de amparo, se dio audiencia al presidente de la República, quien no lo contestó, sino envió dicha audiencia al Congreso de la República. Este Organismo Legislativo lo que hizo fue destituir a cuatro magistrados de la Corte Suprema de Justicia, cuyo presidente era Arturo Herbruger —más adelante, vicepresidente de Guatemala—, y nombrar nuevos magistrados. La Corte, ya con los nuevos miembros, declaró que no era competente para conocer el recurso de amparo. Se autorizó a que hubiera dos sistemas judiciales en el país: el del Organismo Judicial y el establecido por la Ley de Reforma Agraria.

Se produjo la asonada en Salamá. Fue el levantamiento anticomunista del 29 de marzo de 1953 en contra del gobierno de Jacobo Árbenz Guzmán. Fueron fácilmente derrotados por el Ejército Nacional de la Revolución, y luego encarcelados.

Una terrible explosión el 30 de junio hizo volar media manzana en las bodegas del almacén Coto Escobar en la 20 calle, entre la 2a. y 3a. avenidas, zona 1, justamente detrás de la casa de mis padres. Murieron 27 personas esa madrugada, pared de por medio con la habitación que compartía con mi hermano.