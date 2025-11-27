Al grano

El presupuesto y todo eso

Perspectivas económicas, políticas y sociales en torno al debate presupuestario

La aprobación del presupuesto general del Estado en Guatemala se ha convertido, como cada año, en uno de los puntos más cruciales de la agenda nacional. Y es que los presupuestos públicos admiten diversas lecturas: pueden analizarse desde el ángulo económico, el político y, por supuesto, el social. Estos enfoques ayudan no solo a comprender las cifras, sino a dimensionar las decisiones que incidirán en la vida cotidiana de millones de guatemaltecas y guatemaltecos.



Desde la perspectiva económica, el presupuesto es la columna vertebral de la política fiscal y, por ende, de la capacidad del Estado para impulsar su agenda. Guatemala, durante los últimos 25 años, ha logrado preservar una estabilidad macroeconómica que ha servido de base para un crecimiento sostenido cercano al 4% anual. Este cimiento ha dado certeza a quienes invierten y permitido a hogares y empresas planificar con mayor seguridad.



Sin embargo, el presupuesto no se aprueba en un vacío. Todo debate sobre el gasto público en Guatemala remite, de manera inevitable, a desafíos estructurales como la corrupción y la ineficiencia administrativa. Resulta imposible reflexionar sobre el destino de los recursos sin aludir a la corrosiva presencia de la corrupción, que mina la confianza ciudadana y desvía fondos que deberían llegar a infraestructura, salud y educación. También debe señalarse la lamentable incapacidad de muchas administraciones públicas para ejecutar los presupuestos asignados, lo cual priva al país de avances fundamentales en áreas clave.



El plano político es igualmente determinante. El presupuesto estatal es, en buena medida, un reflejo de las prioridades de quienes detentan el poder y de los acuerdos —a menudo opacos— que se fraguan en el Congreso. La aprobación parlamentaria, lejos de ser un mero trámite, expone tensiones, intereses particulares y la pugna por recursos, profundizando la percepción social de que el proceso responde más a intereses de grupo que a una visión nacional.

No conviene apostar por soluciones mágicas. El equilibrio hacendario es una realidad favorable que debe protegerse.



En lo social, el presupuesto debería ser la herramienta principal para reducir la pobreza y mejorar la vida de las personas más vulnerables. Guatemala mantiene uno de los mayores índices de pobreza y desnutrición infantil de la región. Sin embargo, la mala ejecución presupuestaria y los desvíos por corrupción han generado un círculo vicioso del que el país no ha logrado salir, y que la discusión actual en el Congreso debe afrontar de manera decidida.



Frente al debate, hay quienes promueven soluciones rápidas y mágicas que prometen canalizar más fondos hacia necesidades urgentes. Sin embargo, antes de apostar por recetas inmediatas, es fundamental no perder de vista la importancia de conservar la estabilidad macroeconómica, que ha permitido evitar crisis mayores y sostener el crecimiento. Incrementar el gasto sin reforzar los controles y la capacidad de gestión puede poner en riesgo logros alcanzados y profundizar los problemas existentes.



El verdadero desafío que enfrenta el Congreso no radica solo en la aprobación de un presupuesto más abultado o diferente en sus partidas. El reto de fondo es fortalecer las instituciones, combatir la corrupción de manera efectiva y profesionalizar la gestión pública. Solo así el presupuesto podrá dejar de ser un instrumento de frustración cíclica para convertirse en motor real de desarrollo y cohesión social.



En suma, la aprobación presupuestaria que hoy tiene lugar en el Congreso de Guatemala debe acompañarse de reformas estructurales profundas, mejorar la eficiencia y la probidad en el uso de los recursos públicos y, sobre todo, mantener la estabilidad macroeconómica como fundamento indispensable para atraer inversiones productivas.