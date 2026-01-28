Economía para todos

El quetzal se devaluó 7.895%

Se emitió un decreto facultando al Banco de Guatemala intervenir a los bancos con problemas financieros.

El Banco de Guatemala publicó la Memoria anual y estudio económico 1972, destacando el cambio en la paridad del quetzal respecto al oro metálico. La economía nacional creció 6.5% respecto al año anterior.



Se emitió el decreto No. 7-72 del Congreso de la República, que permitió la intervención de los bancos por parte del Banco de Guatemala. Lo llamé en mis publicaciones Frankenstein de los bancos. Razón por la que perseguía a los bancos con problemas y no se sabía cómo iba a actuar. Se emitió debido a los problemas financieros que tuvo el Banco Inmobiliario en ese entonces.



El 15 de agosto de 1971, el presidente de Estados Unidos de América, Richard Nixon, había desvinculado la conversión del dólar con el oro, y sobrevino la devaluación del dólar. El Congreso modificó la paridad externa del quetzal, variando el contenido oro del quetzal, lo que significó una devaluación del signo monetario nacional por el equivalente a 7.895%.



La Junta Monetaria autorizó contratar un crédito de contingencia con el Fondo Monetario Internacional y otras operaciones de canje de monedas. Hasta aquí la información del Banco de Guatemala.



En 1972 ocurrió un fuerte terremoto en Nicaragua; fui a Managua el 28 de diciembre en plan de ayuda.

Se modificó la paridad externa del quetzal, derivado del abandono del patrón dólar-oro por el presidente Nixon.



En Guatemala nace Corfina como financiera estatal. El Gobierno compró acciones de la estadounidense Boise Cascade Corporation en la EEGSA; el Estado se convierte en socio mayoritario y ya es estatal. El Ministerio de la Defensa de Londres confirmó el envío de tropa a Belice, en respuesta a noticias de concentraciones de tropa guatemaltecas en la frontera con ese país. Hubo indicios de un manto petrolífero en Las Tortugas, Cobán. El primer pozo también había sido perforado por la compañía Recursos del Norte.



Se emitieron las leyes siguientes: expropiación de las fincas para la realización del Anillo Periférico y puente El Incienso en la capital. Intecap. Fegua. Icta. No se establecieron impuestos este año.



Al inicio del año 1972, las FAR emboscaron cerca de Poptún a una patrulla motorizada del Ejército, haciendo estallar una mina Claymore al paso de un camión, que cayó en una barranca; los guerrilleros ejecutaron a varios elementos de tropa que habían saltado a la carretera. Al día siguiente, en la misma zona, otra patrulla militar fue emboscada y fallecieron oficiales y soldados. En otros enfrentamientos también fallecieron guerrilleros.



También en 1972 el Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP) se instaló en el altiplano occidental y en la zona selvática de Ixcán, vecina a México, buscando la participación de los indígenas en el proceso revolucionario. A finales del año, otros guerrilleros empezaron a trabajar en la estructura de apoyo urbano en la Ciudad de Guatemala y las tareas de reclutamiento, principalmente entre estudiantes universitarios y profesionales, evolucionando hacia la Organización del Pueblo en Armas (Orpa), situándose en las montañas de San Marcos, frontera con México. La Orpa adoptaría una línea nacionalista y marxista.



El PGT, por su parte, reconoció que la lucha armada era el camino de la revolución guatemalteca. Continuaron los secuestros de empresarios para cobrar rescate, y enfrentamientos de la guerrilla con el Ejército y la Policía nacional. Los cuatro distintos grupos guerrilleros eran: FAR, PGT, EGP y Orpa.



En numismática se propuso rendir homenaje a personajes ilustres de la historia de nuestro país. La emisión de sellos fue la siguiente: Cincuentenario de la aviación militar. Juegos Olímpicos (Múnich). Monumentos coloniales de la Antigua Guatemala. El quetzal.