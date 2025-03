Desarrollo de país

El repudio social al nuevo salario de los diputados

La población ve con muy malos ojos el incremento desmedido del sueldo de los diputados.

Ayer, domingo 9, Prensa Libre publicó en la página 4 la nota titulada “Planilla del Congreso ascendió a Q10 millones”. Invito a todos a leer para que se informen, de lo que los diputados aprobaron aquella noche y madrugada oscura de finales de noviembre, donde lo más relevante fue que aprobaron el Presupuesto General de la Nación, con ilegalidades y desfinanciamiento, siendo el mayor de la historia.



La nota resalta que los diputados tenían un sueldo base de Q9 mil 550, el cual fue aumentado a Q46 mil 700 sin afectar lo que ya reciben de dietas plenarias, gastos de representación y otros. Posteriormente, el 4 de febrero, siete miembros de la Junta Directiva del mismo Congreso dieron su aval a la decisión administrativa que formalizó el incremento. Dice la nota que, en un principio, el presidente del Congreso negó la existencia del documento, pero que después lo admitió.



Durante las últimas semanas, ha sido un tema muy importante de la discusión ciudadana sobre ese incremento desmedido que, según la nota, el total devengado de un diputado es de Q61 mil 300, pero que asciende a Q81 mil 300 aquel del cargo de la presidencia de ese organismo.



Hay que ponerse a pensar cómo lo evalúan muchos que dicen que el presidente Arévalo aprobó en diciembre un incremento sin base técnica de 10% al salario mínimo (que en realidad tiene efecto solo en la economía formal, que ronda el 30%) versus el incremento en valor absoluto o porcentualmente a los diputados. También hay que hacer ver el argumento de algunos diputados que defienden el incremento, sobre todo del interior, que argumentan que la movilización semanal de su lugar de representación o residencia a la capital tiene costo, así como el alquilar o comprar otra vivienda. Seguramente se puede trabajar un tema separado al salario con total transparencia para poder cubrir ese gasto y no ponerlo en el salario, como lo hicieron.

También hay que hacer ver el costo completo de los 160 diputados y revisar si es congruente tanto con las necesidades de la institución como con el costo comparado con países donde hay más población y menos diputados. A mí me parece que el Organismo Legislativo sí puede funcionar bien con la mitad de los diputados, como ya tuvimos, y también me parece que debe ponerse un requisito mínimo de nivel académico para poder ser electo al cargo.



Ahora bien, no solo hay que ver lo del aumento salarial, sino que también hay que centrarnos en lo que muchos hemos argumentado, que es el presupuesto desmedido aprobado en esa noche y madrugada. Hay que investigar, analizar y publicar realmente cómo operan los votos en el Congreso de la República, porque lo que se percibe es que logran los votos cuando hay acuerdos políticos, y se menciona en la opinión pública que también lo hacen por medio de acuerdos económicos.



En mi opinión, la única forma en que se puede corregir el perfil de los candidatos, la forma de elegirlos, el número de diputados, las remuneraciones, etc., es haciendo cambios muy importantes y claves a la Ley Electoral y de Partidos Políticos. Algunos dicen que ellos mismos no van a modificarla porque no les conviene a muchos, pero que quizá con presiones muy fuertes, como se decía cuando fueron las últimas modificaciones, que así sí lo harían.



La población guatemalteca está sufriendo de un incremento en el costo de vida, producto del aumento al salario mínimo sin base técnica, el costo del transporte por el deterioro de la red vial del país y el costo de las materias primas y producto terminado importados, por la ineficiencia en los puertos principalmente. La población ve con muy malos ojos el incremento desmedido del sueldo de los diputados, por lo que vale la pena que lo piensen y tomen la decisión de revertirlo.